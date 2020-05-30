На Донбассе без электричества остались 53 поселения
В результате проливных дождей и порывов ветра обесточены 53 населенных пункта в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Сегодня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 53 населенных пункта в 2 областях, а именно: Донецкая - 28 и Луганская - 25", говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Информация предоставлена по территории Донецкой и Луганской областей подконтрольных Украине.
Также в ГСЧС предупреждают о сильных дождях в Украине на ближайшие два дня. Ухудшение погоды прогнозируют по всей территории страны, кроме юга.
Так, днем 30 мая значительные дожди пройдут в северных и западных районах Киевской области, а также в северных, Волынской и Ровенской областях. Ночью 30 мая - в восточных, 31 мая - в западных областях
Напомним, на днях в Карпатах выпало почти полметра снега.
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