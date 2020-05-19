Курорт на Закарпатье завалило мусором: свалка прямо у реки
В курортном селе Квасы на Закарпатье, в котором находится турбаза с минеральными источниками, обнаружили стихийную свалку.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Mukachevo.net.
Как отмечают в СМИ, данный полигон можно увидеть сразу при въезде в туристический центр. Так, согласно норм действующего законодательства, размещение свалок запрещается вблизи рек и озер, что, однако, не мешает свалке существовать дальше.
По словам местных чиновников, провести рекультивацию, консервацию и перенос полигона нельзя из-за гористой местности.
Отмечается, что данная свалка, помимо экологической угрозы, мешает и дипломатическим отношениям с соседней Венгрией, так как мусор попадает в реку, и вместе с наводнением, уносит все в соседнюю страну.
Напомним, ранее сообщалось, что медицинский мусор, зараженный коронавирусом, выкидывали просто на улице.
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