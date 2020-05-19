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19 мая 2020, 15:54 4

Курорт на Закарпатье завалило мусором: свалка прямо у реки

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19 мая 2020, 15:54 4
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Местные чиновники разводят руками - мест для переноса свалки нет, кругом горы
Фото: mukachevo.net
Местные чиновники разводят руками - мест для переноса свалки нет, кругом горы

В курортном селе Квасы на Закарпатье, в котором находится турбаза с минеральными источниками, обнаружили стихийную свалку.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Mukachevo.net.

Как отмечают в СМИ, данный полигон можно увидеть сразу при въезде в туристический центр. Так, согласно норм действующего законодательства, размещение свалок запрещается вблизи рек и озер, что, однако, не мешает свалке существовать дальше.

По словам местных чиновников, провести рекультивацию, консервацию и перенос полигона нельзя из-за гористой местности.

Отмечается, что данная свалка, помимо экологической угрозы, мешает и дипломатическим отношениям с соседней Венгрией, так как мусор попадает в реку, и вместе с наводнением, уносит все в соседнюю страну.

Напомним, ранее сообщалось, что медицинский мусор, зараженный коронавирусом, выкидывали просто на улице.


мусор горы Закарпатье река
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