Курорт на Закарпатье завалило мусором: свалка прямо у реки

Местные чиновники разводят руками - мест для переноса свалки нет, кругом горы

Фото: mukachevo.net

Местные чиновники разводят руками - мест для переноса свалки нет, кругом горы

В курортном селе Квасы на Закарпатье, в котором находится турбаза с минеральными источниками, обнаружили стихийную свалку.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Mukachevo.net.

Как отмечают в СМИ, данный полигон можно увидеть сразу при въезде в туристический центр. Так, согласно норм действующего законодательства, размещение свалок запрещается вблизи рек и озер, что, однако, не мешает свалке существовать дальше.

По словам местных чиновников, провести рекультивацию, консервацию и перенос полигона нельзя из-за гористой местности.

Отмечается, что данная свалка, помимо экологической угрозы, мешает и дипломатическим отношениям с соседней Венгрией, так как мусор попадает в реку, и вместе с наводнением, уносит все в соседнюю страну.

Напомним, ранее сообщалось, что медицинский мусор, зараженный коронавирусом, выкидывали просто на улице.