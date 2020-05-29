Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 429 новых случаев
В стране по состоянию на 29 мая зафиксировано уже 22 811 случаев COVID-19, за последние сутки обнаружили 429 инфицированных. Летальных случаев за сутки - 10, выздоровели - 495 человека.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.
Вследствие болезни в целом умерли 679 человек, также 8 934 человек выздоровели.
Всего за все время пандемии заболело 22811 человек. Из них - 1693 ребенка, а также 4411 медработников. За сутки заболело 66 детей и 66 медработников, зафиксировано 10 летальных случаев, выздоровели 495 человек.
Лидером по количеству заболевших является Черновицкая область, где за сутки подтвердили 58 новых случаев, всего заболели 3 259 человек.
В Киеве подтверждены 2 849 случаев заражения, из них 56 - за последние сутки.
В Киевской области за сутки подтвердили 18 новых случаев, всего заболели 1535 человек.
В Ровенской области за 28 мая подтвердили 40 случаев, всего заболели 1628 человек.
Во Львовской области обнаружили еще 50 новых заболевших (общее число - 1563).
Ситуация по регионам:
- Винницкая обл. - 957 (555 выздоровели)
- Волынская обл. - 863 (234)
- Днепропетровская обл. - 930 (261)
- Донецкая обл. - 158 (82)
- Житомирская обл. - 694 (408)
- Закарпатская обл. - 1147 (394)
- Запорожская обл. - 431 (246)
- Ивано-Франковская обл. - 1360 (780)
- Кировоградская обл. - 503 (394)
- Луганская обл. - 46 (39)
- Николаевская обл. - 284 (145)
- Одесская обл. - 878 (182)
- Полтавская обл. - 268 (244)
- Сумская обл. - 167 (141)
- Тернопольская обл. - 1145 (884)
- Харьковская обл. - 1011 (235)
- Херсонская обл. - 177 (155)
- Хмельницкая обл. - 407 (206)
- Черкасская обл. - 401 (300)
- Черниговская обл. - 150 (55).
С начала пандемии в Украине исследовано 337 318 образцов методом ПЦР.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 10:58 29 мая В Харькове обманутые вкладчики требуют у "B2B Jewelry" вернуть деньги
- 10:54 29 мая Изнасилование в Кагарлыке: в ООН отреагировали на скандал
- 10:31 29 мая В Броварах под Киевом произошла стрельба: есть раненые, десятерых задержали
- 10:17 29 мая Больной коронавирусом нардеп Божик контактировал с тремя министрами и руководством Буковины
- 10:14 29 мая Кабмин определил отрасли с наибольшим падением экономики из-за коронавируса
- 09:52 29 мая Суд заочно арестовал экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка
- 21:50 28 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 25 мая Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
- 14:56 24 мая В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
- 14:00 26 мая Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
- 12:00 27 мая "У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
- 13:00 22 мая Что может помешать Кернесу