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Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 429 новых случаев
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29 мая 2020, 09:29 14

Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 429 новых случаев

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29 мая 2020, 09:29 14
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Ни одного нового случая за вчера не зафиксировали в Черкасской, Полтавской, Херсонской и Донецкой областях
Ни одного нового случая за вчера не зафиксировали в Черкасской, Полтавской, Херсонской и Донецкой областях

В стране по состоянию на 29 мая зафиксировано уже 22 811 случаев COVID-19, за последние сутки обнаружили 429 инфицированных. Летальных случаев за сутки - 10, выздоровели - 495 человека.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Вследствие болезни в целом умерли 679 человек, также 8 934 человек выздоровели.

Всего за все время пандемии заболело 22811 человек. Из них - 1693 ребенка, а также 4411 медработников. За сутки заболело 66 детей и 66 медработников, зафиксировано 10 летальных случаев, выздоровели 495 человек.

Лидером по количеству заболевших является Черновицкая область, где за сутки подтвердили 58 новых случаев, всего заболели 3 259 человек.

В Киеве подтверждены 2 849 случаев заражения, из них 56 - за последние сутки.

В Киевской области за сутки подтвердили 18 новых случаев, всего заболели 1535 человек.

В Ровенской области за 28 мая подтвердили 40 случаев, всего заболели 1628 человек.

Во Львовской области обнаружили еще 50 новых заболевших (общее число - 1563).

Ситуация по регионам:

  • Винницкая обл. - 957 (555 выздоровели)
  • Волынская обл. - 863 (234)
  • Днепропетровская обл. - 930 (261)
  • Донецкая обл. - 158 (82)
  • Житомирская обл. - 694 (408)
  • Закарпатская обл. - 1147 (394)
  • Запорожская обл. - 431 (246)
  • Ивано-Франковская обл. - 1360 (780)
  • Кировоградская обл. - 503 (394)
  • Луганская обл. - 46 (39)
  • Николаевская обл. - 284 (145)
  • Одесская обл. - 878 (182)
  • Полтавская обл. - 268 (244)
  • Сумская обл. - 167 (141)
  • Тернопольская обл. - 1145 (884)
  • Харьковская обл. - 1011 (235)
  • Херсонская обл. - 177 (155)
  • Хмельницкая обл. - 407 (206)
  • Черкасская обл. - 401 (300)
  • Черниговская обл. - 150 (55).

С начала пандемии в Украине исследовано 337 318 образцов методом ПЦР.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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