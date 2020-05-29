Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 429 новых случаев

Ни одного нового случая за вчера не зафиксировали в Черкасской, Полтавской, Херсонской и Донецкой областях

Ни одного нового случая за вчера не зафиксировали в Черкасской, Полтавской, Херсонской и Донецкой областях

В стране по состоянию на 29 мая зафиксировано уже 22 811 случаев COVID-19, за последние сутки обнаружили 429 инфицированных. Летальных случаев за сутки - 10, выздоровели - 495 человека.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины. Вследствие болезни в целом умерли 679 человек, также 8 934 человек выздоровели. Всего за все время пандемии заболело 22811 человек. Из них - 1693 ребенка, а также 4411 медработников. За сутки заболело 66 детей и 66 медработников, зафиксировано 10 летальных случаев, выздоровели 495 человек. Лидером по количеству заболевших является Черновицкая область, где за сутки подтвердили 58 новых случаев, всего заболели 3 259 человек. В Киеве подтверждены 2 849 случаев заражения, из них 56 - за последние сутки. В Киевской области за сутки подтвердили 18 новых случаев, всего заболели 1535 человек. В Ровенской области за 28 мая подтвердили 40 случаев, всего заболели 1628 человек. Во Львовской области обнаружили еще 50 новых заболевших (общее число - 1563). Ситуация по регионам: Винницкая обл. - 957 (555 выздоровели)

Волынская обл. - 863 (234)

Днепропетровская обл. - 930 (261)

Донецкая обл. - 158 (82)

Житомирская обл. - 694 (408)

Закарпатская обл. - 1147 (394)

Запорожская обл. - 431 (246)

Ивано-Франковская обл. - 1360 (780)

Кировоградская обл. - 503 (394)

Луганская обл. - 46 (39)

Николаевская обл. - 284 (145)

Одесская обл. - 878 (182)

Полтавская обл. - 268 (244)

Сумская обл. - 167 (141)

Тернопольская обл. - 1145 (884)

Харьковская обл. - 1011 (235)

Херсонская обл. - 177 (155)

Хмельницкая обл. - 407 (206)

Черкасская обл. - 401 (300)

Черниговская обл. - 150 (55). С начала пандемии в Украине исследовано 337 318 образцов методом ПЦР. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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