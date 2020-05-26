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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
26 мая 2020, 16:27 2

В Черноморском порту остановили контрабанду сигарет на 69 миллионов

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26 мая 2020, 16:27 2
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Сигареты везли из Арабских Эмиратов в Европейский союз
Сигареты везли из Арабских Эмиратов в Европейский союз

Правоохранители прекратили незаконную схему перемещения через таможенную территорию Украины сигарет стоимостью 69 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет RegioNews.

По данным следствия, сигареты транспортировались из Объединенных Арабских Эмиратов на территорию стран Европейского Союза, с целью дальнейшей незаконной реализации. Оформление пачек сигарет исключает их легальную реализацию на территории Украины, Молдовы или Европейского Союза.

На территории Черноморского рыбного порта проведены обыски, во время которых обнаружено и изъято из незаконного оборота 3 тысячи 455 ящиков – более 1,7 млн сигарет, упаковки которых не соответствуют действующему украинскому, молдавскому и международному законодательству. Ориентировочная стоимость изъятого - 69 млн грн.

На изъятые табачные изделия наложен арест. Досудебное расследование продолжается.

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На Буковине предупредили контрабанду оружия в страны Европы


Одесса порт Черноморск контрабанда сигареты Офис генпрокурора Евросоюз
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