В Черноморском порту остановили контрабанду сигарет на 69 миллионов

Сигареты везли из Арабских Эмиратов в Европейский союз

Сигареты везли из Арабских Эмиратов в Европейский союз

Правоохранители прекратили незаконную схему перемещения через таможенную территорию Украины сигарет стоимостью 69 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет RegioNews.

По данным следствия, сигареты транспортировались из Объединенных Арабских Эмиратов на территорию стран Европейского Союза, с целью дальнейшей незаконной реализации. Оформление пачек сигарет исключает их легальную реализацию на территории Украины, Молдовы или Европейского Союза.

На территории Черноморского рыбного порта проведены обыски, во время которых обнаружено и изъято из незаконного оборота 3 тысячи 455 ящиков – более 1,7 млн сигарет, упаковки которых не соответствуют действующему украинскому, молдавскому и международному законодательству. Ориентировочная стоимость изъятого - 69 млн грн.

На изъятые табачные изделия наложен арест. Досудебное расследование продолжается.

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