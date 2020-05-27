На Украину надвигается циклон, объявлен "желтый" уровень опасности

Дожди ожидаются в северных и центральных областях

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Дожди ожидаются в северных и центральных областях

28 мая в связи с циклоном погода в Украине существенно ухудшится, в некоторых регионах ожидаются значительные дожди.

Об этом в Facebook сообщает Украинский гидрометцентр, передает RegioNews.

В связи с выходом циклона с юга, дожди днем ​​местами с грозами, ночью в юго-восточной части, днем ​​в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях значительные дожди (ночью на западе и севере страны небольшой дождь)", - говорится в сообщении.

Также ожидается сильный ветер, который оценивают как І уровень опасности, со скоростью 7-12 м/с, а днем ​​на Левобережье будут порывы 15-20 м/с.

Днем 28 мая в Киеве и Киевской области синоптики также прогнозируют значительный дождь первого уровня опасности.

Напомним, несмотря на решение КГГА об открытии столичных пляжей с 1 июня, разрешить их посещение власти смогут не ранее 7 июня.