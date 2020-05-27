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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
27 мая 2020, 10:45 23

"На клубнику": Украину покидают толпы заробитчан

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27 мая 2020, 10:45 23
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Очередь из украинцев, желающих попасть на работу в Польшу, ежедневно увеличивается
Фото: Дмитрий Бенюк
Очередь из украинцев, желающих попасть на работу в Польшу, ежедневно увеличивается

На пешем переходе украинско-польской границы "Шегини-Медика" - настоящий коллапс. Очередь «на выход" растет ежедневно.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Страна.ua.

Ежедневно "Шегини" штурмуют тысяча-две украинцев, в основном заробитчан, которые направляются собирать клубнику в Польшу.

Ажиотаж на пешем переходе не только из-за безработицы в Украине. Проход здесь - бесплатный, в то время как за проезд через автомобильные КПП перевозчики требуют по 50-100 долларов.

Фото: Любовь Баник

Чтобы попасть в Польшу, нужно простоять минимум 5-6 часов. Поляки строго досматривают личные вещи и проверяют документы, многих не пускают.

Польские пограничники забирают по 5-10 человек, проверяют температуру и адрес прохождения карантина (для тех, кто едет на работу). На паспортном контроле проверяют багаж со стандартными вопросами: сигареты/алко/сало/мясо. "Прикапываются" ко всему, за малейшую ошибку отправляют в начало очереди. Адреса для карантина проверяют - звонят по номеру в указанному в приглашении. Главное иметь при себе паспорт и документ с доказательством того, что ты едешь туда не просто так, у кого-то это "засвядченье" с работы, у кого с учёбы. Так же, часто спрашивают про страховку, её тоже нужно иметь”, - рассказал львовянин Андрей Панас.

По словам пограничников, в выходные больше людей заходят в Украину, а в будние дни – выходят.

Как рассказала пресс-секретарь Бещадского отдела пограничной службы Польши Элжбета Пикор, за минувшие выходные пункт пропуска "Шегини-Медика" пересекли больше 4,5 тысяч человек (около 2,6 тысяч шли в Украину, и почти 2 тысячи - в Польшу). В будни наоборот, больше людей покидает Украину.

Фото: Татьяна Лесюк

Напомним, Польша упростила въезд работникам из Украины во время карантина.

Также Польша разрешила въезд украинским студентам.


Украина таможня пограничники граница Польша заработки очереди
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