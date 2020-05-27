На Україну насувається циклон, оголошено "жовтий" рівень небезпеки
28 травня у зв'язку із циклоном погода в Україні суттєво погіршиться, у деяких регіонах очікуються значні дощі.
Про це у Facebook повідомляє Український гідрометцентр, передає RegioNews.
У зв'язку із виходом циклону з півдня, дощі вдень місцями з грозами, вночі у південно-східній частині, вдень у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях значні дощі (вночі на заході та півночі країни невеликий дощ)", - йдеться в повідомленні.
Також очікується сильний вітер, який оцінюють як І рівень небезпечності, із швидкістю 7-12 м/с, а вдень на Лівобережжі будуть пориви 15-20 м/с.
Вдень 28 травня у Києві та Київській області синоптики також прогнозують значний дощ першого рівня небезпеки.
Нагадаємо, попри рішення КМДА про відкриття столичних пляжів з 1 червня, дозволити їхнє відвідування влада зможе не раніше 7 червня.
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