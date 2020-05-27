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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
27 мая 2020, 18:13 14

Грузия обещает вернуть посла в Украину в ближайшее время

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27 мая 2020, 18:13 14
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Его отозвали из получения Михеилом Саакашвили должности в Правительстве
Фото: Facebook
Его отозвали из получения Михеилом Саакашвили должности в Правительстве

Министерство иностранных дел Грузии обещает не затягивать с возвратом своего посла в Украину.

Об этом сообщает портал "Грузия Онлайн", передает RegioNews.

По словам министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, стратегическое партнерство с Украиной пересмотру не подлежит несмотря на назначение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета по реформам.

Вы знаете, что мы начали консультации с послом в Украине. Конечно, нам нужно обсудить много вопросов. Я ещё раз повторю, что стратегическое партнерство пересмотрено не будет. У нас много схожих проблем, таких как оккупация территорий нашей страны, европейская и евроатлантическая интеграция, общие позиции в рамках ГУАМ — это пересматриваться не будет", - заявил Давид Залкалиани.

Он добавил, что решение о назначении Саакашвили создало некоторые проблемы, поэтому грузинской стороне нужно было серьезно обсудить этот вопрос с послом.

Он заверил, что процесс возвращения посла в Украину не затянется во времени.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ.

8 мая Грузия отозвала посла из Украины для проведения консультаций после назначения Саакашвили в Нацсовет реформ.


Украина посол Михаил Саакашвили Грузия
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