Грузия обещает вернуть посла в Украину в ближайшее время

Его отозвали из получения Михеилом Саакашвили должности в Правительстве

Фото: Facebook

Его отозвали из получения Михеилом Саакашвили должности в Правительстве

Министерство иностранных дел Грузии обещает не затягивать с возвратом своего посла в Украину.

Об этом сообщает портал "Грузия Онлайн", передает RegioNews.

По словам министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, стратегическое партнерство с Украиной пересмотру не подлежит несмотря на назначение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета по реформам.

Вы знаете, что мы начали консультации с послом в Украине. Конечно, нам нужно обсудить много вопросов. Я ещё раз повторю, что стратегическое партнерство пересмотрено не будет. У нас много схожих проблем, таких как оккупация территорий нашей страны, европейская и евроатлантическая интеграция, общие позиции в рамках ГУАМ — это пересматриваться не будет", - заявил Давид Залкалиани.

Он добавил, что решение о назначении Саакашвили создало некоторые проблемы, поэтому грузинской стороне нужно было серьезно обсудить этот вопрос с послом.

Он заверил, что процесс возвращения посла в Украину не затянется во времени.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ.

8 мая Грузия отозвала посла из Украины для проведения консультаций после назначения Саакашвили в Нацсовет реформ.