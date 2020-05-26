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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
26 мая 2020, 17:42 17

Пункты пропуска на Донбассе откроют не раньше 22 июня

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26 мая 2020, 17:42 17
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Сейчас пересечь линию разграничения можно только с разрешения Командующего ООС
Фото: Facebook
Сейчас пересечь линию разграничения можно только с разрешения Командующего ООС

Контрольные пункты въезда-выезда на территории Донецкой области смогут возобновить работу не ранее 22 июня, до этой даты изменений в их работе не будет.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, передает RegioNews.

По словам директора департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы ДонОДА Игоря Бойко, в Донецкой области продолжает действовать "красный" режим, введенный Командующим Объединенных сил.

Пока не рассматривается возможность восстановления пересечения линии разграничения через КПВВ области. В связи с правительственным решением о продлении общегосударственного карантина, ограничения на пересечение линии разграничения через КПВВ тоже продолжают действовать до 23:59 часов 22 июня 2020 года", - сообщил Бойко.

Он добавил, что пересечь линию разграничения можно только по отдельному решению командующего объединенных сил при чрезвычайных жизненных обстоятельствах гуманитарного характера.

На сегодня тоже не определена дата открытия Донецкой области на въезд из других регионов. При этом область может быть закрытой на карантин до конца июня. Для местных жителей "режим красный" не приносит неудобств", - отметил чиновник.

Напомним, 13 марта Украина из-за карантина запретила въезд жителям оккупированного Донбасса.


Донбасс карантин КПВВ ОГА
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