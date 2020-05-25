Киево-Печерскую лавру открыли для верующих после карантина

Вход в монастырь уже не охраняется представителями полиции

Фото: УПЦ

Вход в монастырь уже не охраняется представителями полиции

С сегодняшнего дня, 25 мая 2020 года, сняты ограничения по посещению территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, пишет RegioNews. Жизнедеятельность Лавры происходит согласно норм, определенных Кабинетом министров. В частности, речь идет о решение о проведении богослужений во время второго этапа ослабление карантина с 22 мая при обязательном соблюдении дистанции между верующими. На каждые 10 кв.м должны присутствовать не более одного человека. Напомним, обитель была закрыта на карантин с 13 апреля решением городской власти Киева. Тогда в Лавре не осталось здоровых – заболели настоятель, все священники и студенты духовной семинарии. Трое монахов умерли.

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