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Киево-Печерскую лавру открыли для верующих после карантина
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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
25 мая 2020, 12:20 6

Киево-Печерскую лавру открыли для верующих после карантина

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25 мая 2020, 12:20 6
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Вход в монастырь уже не охраняется представителями полиции
Фото: УПЦ
Вход в монастырь уже не охраняется представителями полиции

С сегодняшнего дня, 25 мая 2020 года, сняты ограничения по посещению территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, пишет RegioNews.

Жизнедеятельность Лавры происходит согласно норм, определенных Кабинетом министров.

В частности, речь идет о решение о проведении богослужений во время второго этапа ослабление карантина с 22 мая при обязательном соблюдении дистанции между верующими. На каждые 10 кв.м должны присутствовать не более одного человека.

Напомним, обитель была закрыта на карантин с 13 апреля решением городской власти Киева. Тогда в Лавре не осталось здоровых – заболели настоятель, все священники и студенты духовной семинарии. Трое монахов умерли.


Киево-Печерская лавра карантин церковь богослужение
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