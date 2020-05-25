09:49  25 мая
Коронавирус в Украине: подтвердили еще 259 новых случаев
10:57  25 мая
Киевская ОГА объявила дату ослабления карантина в области
12:20  25 мая
Киево-Печерскую лавру открыли для верующих после карантина
UA | RU
UA | RU
25 мая 2020, 09:49 16

Коронавирус в Украине: подтвердили еще 259 новых случаев

Читайте також
українською мовою
25 мая 2020, 09:49 16
Читайте також українською мовою
За прошедшие сутки умерли от инфекциии 6 человек
pixabay.com
За прошедшие сутки умерли от инфекциии 6 человек

В Украине на утро 25 мая зафиксировано 21 245 случаев COVID-19. За сутки - 259 новых случаев, что значительно меньше, чем сутками ранее, когда зафиксировали более 400 новых больных. С начала пандемии в Украине умерли 623 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В общем заболели 1546 детей и 4112 медиков. На амбулаторном лечении 14 625 пациентов, из них 1284 ребенка и 3349 медработников. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медики.

За сутки самое большое количество заболевших обнаружили в Черновицкой области (55), Киеве (29), Киевской области (17) и Ровенской области (17).

Ситуация по регионам:

  • Винницкая обл. - 892 (472 выздоровели)
  • Волынская обл. - 783 (182 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 875 (191 выздоровел)
  • Донецкая обл. - 148 (61 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 641 (284 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1082 (280 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 415 (226 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1281 (637 выздоровели)
  • м. Киев - 2652 (360 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1437 (300 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 478 (358 выздоровели)
  • Луганская обл. - 43 (34 выздоровели)
  • Львовская обл. - 1360 (287 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 281 (117 выздоровели)
  • Одесская обл. - 832 (138 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 266 (236 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1434 (587 выздоровел)
  • Сумская обл. - 166 (112 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1121 (791 выздоровел)
  • Харьковская обл. - 912 (208 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 177 (146 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 364 (100 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 391 (276 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 3083 (804 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 131 (47 выздоровели).

Напомним, с 25 мая ослаблен карантин в Киеве, Винницкой области, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Ослабления касаются работы общественного транспорта и детских садиков.

В Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях остались предыдущие условия карантина.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)


коронавирус Украина карантин пандемия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 мая 2020, 19:30
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
Появились подробности убийства нардепа Валерия Давыденко
23 мая 2020, 21:12
Последние Популярные
Иван Галунга
Павел Федосенко
Виктор Небоженко
Все блоги »
Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
25 мая 2020, 13:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Все публикации »
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
Все видео »
Атрошенко Владислав
Городской голова Чернигова
Миколаенко Владимир
Городской голова Херсона
Моргунов Сергей
Городской голова Винницы
Все досье »