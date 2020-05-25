Коронавирус в Украине: подтвердили еще 259 новых случаев

За прошедшие сутки умерли от инфекциии 6 человек

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За прошедшие сутки умерли от инфекциии 6 человек

В Украине на утро 25 мая зафиксировано 21 245 случаев COVID-19. За сутки - 259 новых случаев, что значительно меньше, чем сутками ранее, когда зафиксировали более 400 новых больных. С начала пандемии в Украине умерли 623 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В общем заболели 1546 детей и 4112 медиков. На амбулаторном лечении 14 625 пациентов, из них 1284 ребенка и 3349 медработников. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медики.

За сутки самое большое количество заболевших обнаружили в Черновицкой области (55), Киеве (29), Киевской области (17) и Ровенской области (17).

Ситуация по регионам:

Винницкая обл. - 892 (472 выздоровели)

Волынская обл. - 783 (182 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 875 (191 выздоровел)

Донецкая обл. - 148 (61 выздоровели)

Житомирская обл. - 641 (284 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1082 (280 выздоровели)

Запорожская обл. - 415 (226 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1281 (637 выздоровели)

м. Киев - 2652 (360 выздоровели)

Киевская обл. - 1437 (300 выздоровели)

Кировоградская обл. - 478 (358 выздоровели)

Луганская обл. - 43 (34 выздоровели)

Львовская обл. - 1360 (287 выздоровели)

Николаевская обл. - 281 (117 выздоровели)

Одесская обл. - 832 (138 выздоровели)

Полтавская обл. - 266 (236 выздоровели)

Ровенская обл. - 1434 (587 выздоровел)

Сумская обл. - 166 (112 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1121 (791 выздоровел)

Харьковская обл. - 912 (208 выздоровели)

Херсонская обл. - 177 (146 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 364 (100 выздоровели)

Черкасская обл. - 391 (276 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3083 (804 выздоровели)

Черниговская обл. - 131 (47 выздоровели).

Напомним, с 25 мая ослаблен карантин в Киеве, Винницкой области, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Ослабления касаются работы общественного транспорта и детских садиков.

В Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях остались предыдущие условия карантина.

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