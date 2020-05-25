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25 мая 2020, 10:57 9

Киевская ОГА объявила дату ослабления карантина в области

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25 мая 2020, 10:57 9
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Ослабить карантин планируют уже с 26 мая
Фото: из открытых источников
Ослабить карантин планируют уже с 26 мая

В Киевской ОГА определились с датой ослабления карантина в области. Будет возобновлена работа городского и пригородного транспорта, детских садиков.

Об этом заявил на брифинге временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает RegioNews.

На сегодняшний день в Киевской области имеем следующие показатели: инцидентность - 11,94, загруженность коек - 19,03%, среднее количество ПЦР-тестов - 19,34. Цифры эти получили рано утром и оперативно провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС", - сказал Володин.

В Киевской области возобновлят работу, но при четко слаженном контроле и соблюдении требований, регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении. При этом количество пассажиров должно быть равно количеству мест для сидения.

Также разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей, и служб в церквях при условии пребывания в помещении одного человека на 10 метров и температурного скрининга на входе. Кроме того, все должны быть в масках, и должно быть оборудовано место дезинфекции рук.

Смогут начать работу и детские сады при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в Украине на утро 25 мая подтверждено еще 259 случаев коронавируса, таким образом общее количество инфицированных COVID-19 в Украине - 21 тысяча 245 человек.

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Киевская область транспорт детский сад церковь
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