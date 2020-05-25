В селе на Закарпатье вспышка коронавируса, введен карантин
Село Ворочево Перечинского района Закарпатской области закрыли на карантин из-за резкого роста инфицированных коронавирусом.
Об этом сообщили в Закарпатской ОГА, передает RegioNews.
В пределах села Ворочево установить карантинную зону", – говорится в сообщении.
По информации Закарпатского областного лабораторного центра, у 28 жителей с.Ворочево Перечинского района подтвержден COVID-19.
С воскресенья, с 24 мая, обустроен контрольно-пропускной пункт на въезде и выезде из села. На КПП при въезде в село будут дежурить полицейские. Желающим выехать или въехать в село будут мерить температуру и обяжут заполнить медико-санитарную декларацию. Людей с признаками острого респираторного заболевания будут направлять на обследование.
Также запланированы дезинфекционные мероприятия в жилых, производственных, учебных, санитарно-бытовых и других помещениях, зданиях и сооружениях, а также обеспечат ежедневную дезинфекцию проезжей части дорог, тротуаров, придомовых и других территорий.
В населенном пункте проживает около 800 человек.
Напомним, в Украине на утро 25 мая зафиксировано 21 245 случаев COVID-19. За сутки - 259 новых случаев, что значительно меньше, чем сутками ранее, когда зафиксировали более 400 новых больных. С начала пандемии в Украине умерли 623 человек.
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