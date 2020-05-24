В Украине нет спада заболеваемости коронавирусом – Степанов

В Минздраве считают, что украинцам еще долго придется ходить в масках и с антисептиками

Фото: РБК Украина

В Минздраве считают, что украинцам еще долго придется ходить в масках и с антисептиками

В Украине ежедневно фиксируется от 350 до 550 случаев COVID-19, что свидетельствует о продолжении эпидемии в Украине.

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