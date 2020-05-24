В Украине нет спада заболеваемости коронавирусом – Степанов
В Украине ежедневно фиксируется от 350 до 550 случаев COVID-19, что свидетельствует о продолжении эпидемии в Украине.
Об этом сегодня, 24 мая, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет RegioNews.
Минздрав отметил, что для Украины избрали стратегию адаптивного карантина, то есть стратегию сдерживания, но, к сожалению, сейчас в стране нет резкого снижения заболеваемости (фиксируется от 350 до 550 случаев болезни ежедневно).
Поэтому Министерство подчеркнуло, что не может гарантировать исчезновение средств индивидуальной защиты из повседневной жизни украинцев и снятие всех ограничений даже на пятом у и после пятого этапа смягчения карантина.
Напомним, в Украине за минувшие сутки выявлено 406 новых случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области (64), Ровенской области (49) и в городе Киеве (54).
Кроме того, по данным Минздрава 9 областей не готовы к смягчению карантина.
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