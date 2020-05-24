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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
24 мая 2020, 13:34 27

В Украине нет спада заболеваемости коронавирусом – Степанов

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24 мая 2020, 13:34 27
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В Минздраве считают, что украинцам еще долго придется ходить в масках и с антисептиками
Фото: РБК Украина
В Минздраве считают, что украинцам еще долго придется ходить в масках и с антисептиками

В Украине ежедневно фиксируется от 350 до 550 случаев COVID-19, что свидетельствует о продолжении эпидемии в Украине.

Об этом сегодня, 24 мая, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет RegioNews.

Минздрав отметил, что для Украины избрали стратегию адаптивного карантина, то есть стратегию сдерживания, но, к сожалению, сейчас в стране нет резкого снижения заболеваемости (фиксируется от 350 до 550 случаев болезни ежедневно).

Поэтому Министерство подчеркнуло, что не может гарантировать исчезновение средств индивидуальной защиты из повседневной жизни украинцев и снятие всех ограничений даже на пятом у и после пятого этапа смягчения карантина.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявлено 406 новых случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области (64), Ровенской области (49) и в городе Киеве (54).

Кроме того, по данным Минздрава 9 областей не готовы к смягчению карантина.

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коронавирус эпидемия Максим Степанов статистика карантин
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