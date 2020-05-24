В Украине снова разрешат экспорт медицинских масок
Украина позволит отечественным производителям масок и средств индивидуальной защиты экспортировать собственную продукцию.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, пишет RegioNews.
Вопрос экспорта средств индивидуальной защиты обсуждался на совещании у президента Украины Владимира Зеленского.
Во время совещания было решено разрешить украинским производителям экспортировать свою продукцию, но при условии, что ее невозможно продать в Украине, но она отвечает требованиям других государств”, – сказано в сообщении.
Президент поддержал такое решение. Уже на следующей неделе Кабинет министров наработает нужные документы.
Напомним, 11 марта Кабмин запретил продажу медицинских масок и других средств защиты за границу из-за роста спроса на них среди украинцев во время пандемии коронавирус.
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