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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
24 мая 2020, 10:49 4

В Украине снова разрешат экспорт медицинских масок

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24 мая 2020, 10:49 4
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Маски будут вывозить при условии, что их невозможно продать в Украине
Маски будут вывозить при условии, что их невозможно продать в Украине

Украина позволит отечественным производителям масок и средств индивидуальной защиты экспортировать собственную продукцию.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, пишет RegioNews.

Вопрос экспорта средств индивидуальной защиты обсуждался на совещании у президента Украины Владимира Зеленского.

Во время совещания было решено разрешить украинским производителям экспортировать свою продукцию, но при условии, что ее невозможно продать в Украине, но она отвечает требованиям других государств”, – сказано в сообщении.

Президент поддержал такое решение. Уже на следующей неделе Кабинет министров наработает нужные документы.

Напомним, 11 марта Кабмин запретил продажу медицинских масок и других средств защиты за границу из-за роста спроса на них среди украинцев во время пандемии коронавирус.

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