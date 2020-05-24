В Україні немає спаду захворюваності на коронавірус – Степанов

У Мінздоров`я вважають, що українцям ще довго доведеться ходити в масках і з антисептиками

Фото: РБК Україна

У Мінздоров`я вважають, що українцям ще довго доведеться ходити в масках і з антисептиками

В Україні щодня фіксується від 350 до 550 випадків COVID-19, що свідчить про продовження епідемії в Україні.

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