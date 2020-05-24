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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
24 травня 2020, 13:34 7

В Україні немає спаду захворюваності на коронавірус – Степанов

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24 травня 2020, 13:34 7
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Фото: РБК Україна
У Мінздоров`я вважають, що українцям ще довго доведеться ходити в масках і з антисептиками

В Україні щодня фіксується від 350 до 550 випадків COVID-19, що свідчить про продовження епідемії в Україні.

Про це сьогодні, 24 травня, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров`я України Максим Степанов, пише RegioNews.

МОЗ зазначило, що для України обрано стратегію адаптивного карантину, тобто стратегію стримування, але, на жаль, наразі в країні немає різкого зниження захворюваності (фіксується від 350 до 550 випадків хвороби щодня).

Тому Міністерство підкреслило, що не може гарантувати зникнення засобів індивідуального захисту з повсякденного життя українців та зняття всіх обмежень навіть на п'ятому та після п'ятого етапу пом’якшення карантину.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявлено 406 нових випадків інфікування коронавірусом. Найбільшу кількість нових підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (64), Рівненській області (49) та в місті Києві (54).

Крім того, за даними МОЗ 9 областей не готові до пом`якшення карантину.

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Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)


коронавірус епідемія Максим Степанов статистика карантин
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