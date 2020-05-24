В Україні немає спаду захворюваності на коронавірус – Степанов
В Україні щодня фіксується від 350 до 550 випадків COVID-19, що свідчить про продовження епідемії в Україні.
Про це сьогодні, 24 травня, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров`я України Максим Степанов, пише RegioNews.
МОЗ зазначило, що для України обрано стратегію адаптивного карантину, тобто стратегію стримування, але, на жаль, наразі в країні немає різкого зниження захворюваності (фіксується від 350 до 550 випадків хвороби щодня).
Тому Міністерство підкреслило, що не може гарантувати зникнення засобів індивідуального захисту з повсякденного життя українців та зняття всіх обмежень навіть на п'ятому та після п'ятого етапу пом’якшення карантину.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявлено 406 нових випадків інфікування коронавірусом. Найбільшу кількість нових підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (64), Рівненській області (49) та в місті Києві (54).
Крім того, за даними МОЗ 9 областей не готові до пом`якшення карантину.
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