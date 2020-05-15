Трагический пожар в одесском колледже: объявлено подозрении еще двум работникам заведения
Объявлено подозрении еще двум работникам Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором во время пожара в декабре 2019 года погибли 16 человек.
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Так, подозрение объявлено заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства этого учебного заведения. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Второй подозреваемый - бывший заместитель директора колледжа по административно-хозяйственной работе. Сейчас решается вопрос об объявлении его в розыск.
Им инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар, повлекший гибель людей, а также имущественный ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса).
Кроме того, руководителю колледжа и заведующей хозяйством учебного корпуса вручено уведомление об изменении подозрения. В частности, им сообщено о подозрении по вышеуказанной статье УК (ч. 2 ст. 270), а ранее инкриминировали ст. 367 Уголовного кодекса ("служебная халатность").
Сегодня обе подозреваемые находятся под домашним арестом.
Справка: утром 4 декабря 2019 года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тысячи квадратных метров. В этом угловом доме размещались 19 различных организаций и учреждений. В результате пожара погибли 16 человек (дети, сотрудники и спасатель), пострадали более 30 человек.
Правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге, завхозу учебного заведения и бывшему начальнику Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктору Федорчаку. По факту пожара было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") .
Кроме того, в связи с пожаром ГБР проводит расследование по факту служебной халатности сотрудниками регионального ГСЧС (ч.2 ст.367 УКУ). В связи с пожаром были уволены начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и один из его заместителей Михаил Вовк.
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