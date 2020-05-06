Помощь на карантине: в Херсонской области семьям дарили кур и рассаду

Подарки от волонтеров получили семь малообеспеченных и многодетных семей

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Подарки от волонтеров получили семь малообеспеченных и многодетных семей

В Белозерском районе Херсонской области волонтеры организовали необычную акцию и дарили домашнюю птицу и рассаду для огорода.

Об этом идет речь в сюжете телеканату Херсон плюс, передает RegioNews.

Помощь во время карантина решила организовать херсонская инициативная группа "A что сделал ты?" многодетным и малообеспеченным семьям Белозерского района. Решили, что будут дарить не продуктовые наборы.

Активисты отмечают, что продуктовые наборы "одноразовые" а куры смогут обеспечивать людей свежими яйцами каждый день. Для помощи выбрали семь семей, которые были готовы обеспечить условия для птиц. Каждой семье подарили от семи до десяти кур.

Кроме того, один из фермеров из Томиной балки (село в Белозерскому районе Херсонской области - ред.) подарил каждой семье по мешку пшеницы, чтобы было чем кормить кур.

Мать пятерых детей Ружена Чурута отмечает, что "карантин значительно ударил по кошельку", поэтому планы пополнить домашнее хозяйство квочками-наседками самостоятельно реализовать не смогли бы.