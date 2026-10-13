Стрельба в парке Киева: патрульные задержали мужчину с пистолетом

Фото: патрульная полиция Киева

В Деснянском районе Киева патрульные задержали стрелявшего в парке мужчину. Он объяснил, что проверял исправность стартового пистолета. Оружие изъяли и передали на экспертизу

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

Правоохранители получили вызов о стрельбе и прибыли по указанному адресу. В парке инспекторы обнаружили мужчину с предметом, похожим на пистолет.

По словам патрульных, мужчина рассказал, что стрелял, чтобы проверить исправность стартового пистолета.

Полицейские задержали предполагаемого нарушителя, применив наручники. На место также была вызвана следственно-оперативная группа, которая должна выяснить все обстоятельства происшествия.

Предмет, похожий на пистолет, был изъят для проведения экспертизы.

Напомним, что в Кропивницком 12 октября мужчина бросил гранаты в сторону полицейских, после чего открыл огонь из автоматического оружия. В настоящее время правоохранители принимают меры по его задержанию.