Фото: ОВА

В течение 13 октября российские войска почти 40 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Из-за вражеских ударов в Днепре вспыхнули пожары, а в Солонянской громаде Днепровского района поврежден частный дом.

На Никопольщине под вражескими ударами оказались Никополь, Марганецкая и Покровская громады: повреждены дома и автомобили. 31-летний мужчина и 73-летняя женщина получили ранения – они будут лечиться амбулаторно.

Кроме того, в Маломихайловской громаде Синельниковского района повреждена инфраструктура, а на Криворожье враг попал по Зеленодольской громаде, где поврежден частный дом.

Напомним, днем 13 октября россияне ударили по пункту несокрушимости в Славянске Донецкой области. Пострадали восемь человек.