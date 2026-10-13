В Харькове тело 48-летнего мужчины нашли в мусорном контейнере

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В Харькове в Индустриальном районе работник коммунального предприятия обнаружил тело 48-летнего мужчины в мусорном контейнере при вывозе отходов. Полиция устанавливает обстоятельства смерти

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Видимых признаков насильственной смерти во время первоначального осмотра не было обнаружено.

Сообщение о происшествии поступило правоохранителям утром 13 октября. На место прибыла следственно-оперативная группа.

Для установления точной причины смерти тело мужчины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "естественная смерть". Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Харьковской области полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в умышленном убийстве 69-летнего местного жителя. После преступления они, по данным следствия, перевезли тело погибшего в лесополосу и прикрыли его сухими ветвями.