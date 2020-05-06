Верховная Рада планирует изменить Избирательный кодекс еще до местных выборов

Сами же местные выборы переносить не собираются

из открытых источников

Сами же местные выборы переносить не собираются

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что перед местными выборами в Избирательный кодекс могут быть внесены некоторые изменения, но они не будут существенными.

Об этом он сообщил изданию LB, передает RegioNews.

Местные выборы состоятся согласно закону и Конституции 25 октября 2020 года. Любые инсинуации о их переносе, отмене, невозможности проведения из-за нехватки денег - абсолютная ложь. Выборы будут", - сказал он.

По его словам, перед выборами в Избирательный кодекс могут быть внесены изменения. Поправки планируют подготовить в ближайшие недели, а принять - до конца июня.

Он уверен, что основные позиции Избирательного кодекса сохранятся. Уже подготовлено два пакета. В первый войдут технические изменения, которые просто позволят провести выборы.

"Мы просто вносим технические изменения. Где-то запятая, где-то слово, где-то порядок регистрации членов комиссии, где-то порядок регистрации кандидатов", - заверил Корниенко.

Во второй пакет войдут политические изменения, он еще разрабатывается.

Нам нужно двигаться к партизации страны, мы на этом давно стоим. Партии должны понемногу опускаться ниже области - в города, маленькие городки. Что касается сельских и поселковых советов, там останется многомандатная мажоритарка с возможностью самовыдвижения", - рассказал Корниенко.

По его словам, еще одно политическое изменение касается снижения государственных расходов на избирательную рекламу.

"У нас есть джентльменское соглашение с правительством: когда мы ближе к выборам подтянемся, правительство из резервного фонда будет добавлять деньги, которых не хватает", - сообщил он.

Как ранее сообщалось, местные выборы намечены на 25 октября, карантин будет действовать до конца апреля, а о проведении выборов объявят в середине лета.