Верховная Рада планирует изменить Избирательный кодекс еще до местных выборов
Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что перед местными выборами в Избирательный кодекс могут быть внесены некоторые изменения, но они не будут существенными.
Об этом он сообщил изданию LB, передает RegioNews.
Местные выборы состоятся согласно закону и Конституции 25 октября 2020 года. Любые инсинуации о их переносе, отмене, невозможности проведения из-за нехватки денег - абсолютная ложь. Выборы будут", - сказал он.
По его словам, перед выборами в Избирательный кодекс могут быть внесены изменения. Поправки планируют подготовить в ближайшие недели, а принять - до конца июня.
Он уверен, что основные позиции Избирательного кодекса сохранятся. Уже подготовлено два пакета. В первый войдут технические изменения, которые просто позволят провести выборы.
"Мы просто вносим технические изменения. Где-то запятая, где-то слово, где-то порядок регистрации членов комиссии, где-то порядок регистрации кандидатов", - заверил Корниенко.
Во второй пакет войдут политические изменения, он еще разрабатывается.
Нам нужно двигаться к партизации страны, мы на этом давно стоим. Партии должны понемногу опускаться ниже области - в города, маленькие городки. Что касается сельских и поселковых советов, там останется многомандатная мажоритарка с возможностью самовыдвижения", - рассказал Корниенко.
По его словам, еще одно политическое изменение касается снижения государственных расходов на избирательную рекламу.
"У нас есть джентльменское соглашение с правительством: когда мы ближе к выборам подтянемся, правительство из резервного фонда будет добавлять деньги, которых не хватает", - сообщил он.
Как ранее сообщалось, местные выборы намечены на 25 октября, карантин будет действовать до конца апреля, а о проведении выборов объявят в середине лета.
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