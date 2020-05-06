12:16  06 мая
На Закарпатье COVID-19 заболели 144 медики
14:36  06 мая
Массовых мероприятий 8 и 9 мая не будет
11:05  06 мая
Из Германии эвакуировали сотню украинцев
UA | RU
UA | RU
06 мая 2020, 13:32 23

Верховная Рада планирует изменить Избирательный кодекс еще до местных выборов

Читайте також
українською мовою
06 мая 2020, 13:32 23
Читайте також українською мовою
Сами же местные выборы переносить не собираются
из открытых источников
Сами же местные выборы переносить не собираются

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что перед местными выборами в Избирательный кодекс могут быть внесены некоторые изменения, но они не будут существенными.

Об этом он сообщил изданию LB, передает RegioNews.

Местные выборы состоятся согласно закону и Конституции 25 октября 2020 года. Любые инсинуации о их переносе, отмене, невозможности проведения из-за нехватки денег - абсолютная ложь. Выборы будут", - сказал он.

По его словам, перед выборами в Избирательный кодекс могут быть внесены изменения. Поправки планируют подготовить в ближайшие недели, а принять - до конца июня.

Он уверен, что основные позиции Избирательного кодекса сохранятся. Уже подготовлено два пакета. В первый войдут технические изменения, которые просто позволят провести выборы.

"Мы просто вносим технические изменения. Где-то запятая, где-то слово, где-то порядок регистрации членов комиссии, где-то порядок регистрации кандидатов", - заверил Корниенко.

Во второй пакет войдут политические изменения, он еще разрабатывается.

Нам нужно двигаться к партизации страны, мы на этом давно стоим. Партии должны понемногу опускаться ниже области - в города, маленькие городки. Что касается сельских и поселковых советов, там останется многомандатная мажоритарка с возможностью самовыдвижения", - рассказал Корниенко.

По его словам, еще одно политическое изменение касается снижения государственных расходов на избирательную рекламу.

"У нас есть джентльменское соглашение с правительством: когда мы ближе к выборам подтянемся, правительство из резервного фонда будет добавлять деньги, которых не хватает", - сообщил он.

Как ранее сообщалось, местные выборы намечены на 25 октября, карантин будет действовать до конца апреля, а о проведении выборов объявят в середине лета.


выборы Слуга народа Избирательный кодекс
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 мая 2020, 14:20
В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
30 апреля 2020, 11:58
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
02 мая 2020, 16:47
Арьергард Саакашвили, или цена обиды Сергея Лещенко
29 апреля 2020, 09:00
Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
03 мая 2020, 12:08
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Все блоги »
Кто будет в Харькове делать вакцину от коронавируса, и почему миллиона Зеленского не хватит
06 мая 2020, 12:00
Суды при "короне": за что штрафуют украинцев в регионах
04 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Все видео »
Геннадий Кернес
Городской голова Харькова
Анатолий Бондаренко
Городской голова Черкасс
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Все досье »