Мэр Николаева готов пойти в партию, "которой пока нет"
Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что хочет пойти в партию, где «не просто кнопки нажимают, а отстаивают интересы регионов», но пока такая партия не создана.
Об этом он рассказал в эфире программы "Добрый вечер" на телеканале НИС-ТВ, передает RegioNews
В эфире программы Сенкевич рассказал, что "наверху" думают, как убрать местных политиков и тех людей, которые являются лидерами общественного мнения местного уровня.
По его мнению, в Украине нужно изменить подходы к партийному строительству. Партии должны быть не лидерского типа, а иметь горизонтальную структуру, где можно отстаивать интересы региона. Мэр Николаева заявил, что готов войти в такую партию, но не видит ее среди существующих ныне в Украине. Пока, по словам мєра, ни одна из действующих политических партий всеукраинского масштаба его "не привлекает".
"Я готов войти в такую партию, где есть наш регион, мы занимаемся его интересами, но все вместе выдвигаем кандидатов по методу праймериз, которые не просто занимают место в парламенте и кнопку нажимают, а отстаивают интересы регионов. Я пойду в такую партию", - сказал Александр Сенкевич.
Отметим, что Александр Сенкевич был избран на должность мэра в 2015 году от партии "Объединение "Самопомощь". В декабре 2018 года Александр Сенкевич заявил о выходе из партии. Он сообщил, что это решение назревало давно, как и сама необходимость его принятия.Он заявил, что его выход из политической партии связан со стартом избирательной кампании по выборам президента Украины.
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