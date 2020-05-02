Стало известно, как пройдут местные выборы

Местные выборы в 2020 году пройдут по измененной системе: избиратели получат несколько бюллетеней, а кандидаты смогут баллотироваться сразу в несколько структур

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Местные выборы в 2020 году пройдут по измененной системе: избиратели получат несколько бюллетеней, а кандидаты смогут баллотироваться сразу в несколько структур

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на РБК-Україна. Ситуацию с выборами мэров, областного и районного советов, а также выборами в территориальную общину прокомментировал депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура. "Будет 4-5 бюллетеней у каждого избирателя. Первый будет бюллетень, в котором можно будет проголосовать за депутата областного совета. То есть, они будут примерно все похожи между собой на всех уровнях. Человек получит бюллетень на выборы в областной совет, следующий бюллетень - в райсовет, в объединенные территориальные общины", - рассказал он. Изменится также и избирательная система. Осенью можно баллотироваться в несколько органов местного самоуправления - например, кандидат получит право подавать свою кандидатуру одновременно в горсовет и облсовет. Напомним, что ранее в провластной партии "Слуга народа” заявили о том, что не будут переносить местные выборы даже под угрозой распространения коронавируса. Как сообщали RegioNews ранее, в апреле 2020 года лидером электоральных симпатий украинцев остается партия "Слуга народа", за нее готовы проголосовать 38,1% опрошенных, следом за ней идет партия "Европейская Солидарность" с результатом 15,4%.

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