Зеленский ответил отказом на петицию об увольнении Ермака
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию № 22/091322-эп об увольнении и привлечении к уголовной ответственности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Ответ на петицию опубликован на официальном интернет-портале президента Украины, передает RegioNews.
По мнению Зеленского, подписанный Ермаком 11 марта 2020 года в Минске документ о создании консультативного совета с представителями временно оккупированных территорий носит декларативный характер, не легитимизирует субъектности ОРДЛО, а также не меняет статуса России в переговорном процессе в рамках ТКГ.
Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 Закона Украины "О международных договорах Украины", поэтому полномочия на подписание рабочего документа заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года не регламентирован законодательством", - считает Зеленский.
Отказ уволить Андрея Ермака Зеленский объясняет также и тем, что во время встречи 11 марта 2020 года были достигнуты договоренности относительно обмена удерживаемыми лицами, разведения сил и средств, а также одновременного открытия контрольных пунктов въезда-выезда в населенных пунктах Золотое и Счастье.
Он считает, что эти меры способствуют национальным интересам и безопасности Украины, а также защите прав и свобод украинских граждан.
Также замечу, что согласно Положению про Офис Президента Украины, руководитель Офиса Президента Украины назначается на должность на срок полномочий Президента Украины и освобождается от должности Президентом Украины (пункт 9)", - добавил он.
Зеленский также сообщил, что Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины осуществляют досудебное расследование с целью проверки опубликованных в СМИ фактов.
Он пообещал проинформировать общество через СМИ о результатах досудебного расследования.
Напомним, 23 апреля петиция с требованием уволить главу Офиса президента Андрея Ермака набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения президентом Владимиром Зеленским.
6 мая журналистка и телеведущая Янина Соколова в своем youtube-канале опубликовала еще одну запись разговора Брата Андрея Ермака Дениса с Дмитрием Штанько, где они обсуждают детали процесса торговли государственными должностями.
11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО и о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Луганской и Донецкой областей.
1 апреля на сайте Офиса президента Украины с'появилась петиция под названием "Уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака".
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