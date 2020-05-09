Зеленський готовий відпустити заробітчан до Європи
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий випустити людей на заробітки в країни Євросоюзу.
Про це глава держави розповів під час свого візиту на Закарпаття, передає RegioNews.
За словами Зеленського, спеціально обмежувати свободу громадян влада не має наміру, адже, як заявив президент, "рабства" в країні немає, і кожний може вибирати місце роботи. Але карантин при цьому повинен бути дотриманий.
Виїзд за кордон будуть дозволяти за наявності документів, що підтверджують офіційне працевлаштування. Країни, які потребують українських працівників, повинні надати їм житло і медичну страховку. За словами Зеленського, це потрібно не для того, щоб затягнути процедуру, а щоб, незважаючи на пандемію, наші громадяни могли отримати гідну медичну допомогу. Трудовий контракт для виїзду на заробітки має бути підписаний як мінімум три місяці.
Заяви на залучення українських працівників вже подали Німеччина, Італія, Польща і Фінляндія (фіни виявилися першими).
Нагадаємо, відкриття кордонів для трудових мігрантів вже підтримали у Кабміні. А компанія МАУ пообіцяла організувати перевезення.
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