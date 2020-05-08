13:49  08 мая
Одесские власти опасаются, что не смогут удержать режим ограничений
10:38  08 мая
Во Львовской области за последние сутки зафиксировано больше всего случаев COVID-19 в Украине
11:31  08 мая
В Виннице вода в реке Тяжиловке стала химически зеленой
UA | RU
UA | RU
08 мая 2020, 13:54 1

По двое за стол и 1,5 метра дистанции: как будут работать летние площадки в Киеве

Читайте також
українською мовою
08 мая 2020, 13:54 1
Читайте також українською мовою
В КГГА пообещали помочь бизнесу
Фото: pixabay.com
В КГГА пообещали помочь бизнесу

Комиссия Киева по чрезвычайным ситуациям утвердила условия для работы летних площадок кафе и ресторанов с 12 мая.

О требованиях безопасности к заведениям питания рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Так, минимальное расстояние между столиками должно составлять не менее полутора метров. За одним столиком может сидеть больше двух взрослых посетителей (дети до 14 лет - исключение). Кроме того, персонал должен использовать средства индивидуальной защиты.

Кличко утверждает, что городская власть пойдет навстречу предпринимателям. Процедуру предоставления разрешительных документов упростят, чтобы кафе и рестораны могли получить все бумаги за два дня. Сумму долевого участия для таких заведений установят на уровне одной гривны. Это правило будет действовать до конца сезона или до конца года (в зависимости от специфики заведения).

Ослабления в Киеве начнутся с 12 мая. Кроме летних площадок, откроют также парикмахерские и салоны красоты, непродовольственные магазины, киоски, предприятия бытового обслуживания, нотариальные конторы. Также позволят посещать парки, скверы, музеи под открытым небом и библиотеки.

В то же время в работе транспорта мало что изменится вплоть до конца карантина. Так, людей будут перевозить только по спецпропускам, но маршрутов станет немного больше.

Ометим, на этой неделе в Киеве начали открывать рынки. По состоянию на 8 мая количество работающих объектов увеличили до 13.

Напомним, карантин продлен до 22 мая. С 11 должен начать действовать ряд послаблений.


Киев карантин КГГА
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кабмин планирует увеличить лимит количества пассажиров в общественном транспорте
06 мая 2020, 14:51
Центр Киева заблокировали протестующие предприниматели
06 мая 2020, 12:45
Верховная Рада планирует выйти из режима карантина 18 мая
05 мая 2020, 20:05
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
07 мая 2020, 22:01
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
02 мая 2020, 16:47
"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48
Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
03 мая 2020, 12:08
Кабинет министров продлил карантин до 22 мая
04 мая 2020, 14:18
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Все блоги »
"Денег нет, но вы держитесь": мэры городов о бюджетных потерях и о выходе из карантина
08 мая 2020, 12:00
Битва за Киев: как одессит Гончаренко может испортить игру Кличко
07 мая 2020, 14:00
Все публикации »
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Все видео »
Геннадий Труханов
Городской голова Одессы
Виталий Кличко
Городской голова Киева
Геннадий Кернес
Городской голова Харькова
Все досье »