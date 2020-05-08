По двое за стол и 1,5 метра дистанции: как будут работать летние площадки в Киеве

В КГГА пообещали помочь бизнесу

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В КГГА пообещали помочь бизнесу

Комиссия Киева по чрезвычайным ситуациям утвердила условия для работы летних площадок кафе и ресторанов с 12 мая.

О требованиях безопасности к заведениям питания рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Так, минимальное расстояние между столиками должно составлять не менее полутора метров. За одним столиком может сидеть больше двух взрослых посетителей (дети до 14 лет - исключение). Кроме того, персонал должен использовать средства индивидуальной защиты.

Кличко утверждает, что городская власть пойдет навстречу предпринимателям. Процедуру предоставления разрешительных документов упростят, чтобы кафе и рестораны могли получить все бумаги за два дня. Сумму долевого участия для таких заведений установят на уровне одной гривны. Это правило будет действовать до конца сезона или до конца года (в зависимости от специфики заведения).

Ослабления в Киеве начнутся с 12 мая. Кроме летних площадок, откроют также парикмахерские и салоны красоты, непродовольственные магазины, киоски, предприятия бытового обслуживания, нотариальные конторы. Также позволят посещать парки, скверы, музеи под открытым небом и библиотеки.

В то же время в работе транспорта мало что изменится вплоть до конца карантина. Так, людей будут перевозить только по спецпропускам, но маршрутов станет немного больше.

Ометим, на этой неделе в Киеве начали открывать рынки. По состоянию на 8 мая количество работающих объектов увеличили до 13.

Напомним, карантин продлен до 22 мая. С 11 должен начать действовать ряд послаблений.