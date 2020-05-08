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08 мая 2020, 17:38 2

В Херсонской области усилят карантин в населенных пунктах из-за вспышки COVID-19

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08 мая 2020, 17:38 2
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Дополнительные блокпосты установят в городе Каховка и селе Андреевка
Фото: Херсонская ОГА
Дополнительные блокпосты установят в городе Каховка и селе Андреевка

В Херсонской области на выходные дни в двух населенных пунктах усилят карантинные мероприятия из-за значительного количества больных коронавирусом.

Об этом RegioNews сообщили в Херсонской ОГА.

Дополнительные меры введены в населенных пунктах, где зафиксированы вспышки коронавируса. С 8 часов 9 мая до 6 часов 12 мая будут введены дополнительные ограничительные меры в городе Каховка и в селе Андреевка Скадовского района. Будут установлены дополнительные блокпосты, будет осуществляться температурный скрининг.

Однако в городе Олешки, где в течение двух недель не было зарегистрировано новых случаев COVID-19 - дополнительные мероприятия по перекрытию города на эти праздничные дни применяться не будут.

Отметим, что сейчас в области 149 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них 69 человек уже выздоровели, и, к сожалению, есть 2 летальных случая.

За сутки 3 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Среди них мужчина 47 лет из Каховского района, обследован с подозрением на COVID-19. Состояние средней тяжести, в подключении к аппарату ИВЛ не нуждается. Женщина 46 лет из Скадовского района и женщина 37 лет с г. Каховка.


коронавирус карантин Херсонская ОГА
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