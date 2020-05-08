В Херсонской области усилят карантин в населенных пунктах из-за вспышки COVID-19
В Херсонской области на выходные дни в двух населенных пунктах усилят карантинные мероприятия из-за значительного количества больных коронавирусом.
Об этом RegioNews сообщили в Херсонской ОГА.
Дополнительные меры введены в населенных пунктах, где зафиксированы вспышки коронавируса. С 8 часов 9 мая до 6 часов 12 мая будут введены дополнительные ограничительные меры в городе Каховка и в селе Андреевка Скадовского района. Будут установлены дополнительные блокпосты, будет осуществляться температурный скрининг.
Однако в городе Олешки, где в течение двух недель не было зарегистрировано новых случаев COVID-19 - дополнительные мероприятия по перекрытию города на эти праздничные дни применяться не будут.
Отметим, что сейчас в области 149 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них 69 человек уже выздоровели, и, к сожалению, есть 2 летальных случая.
За сутки 3 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Среди них мужчина 47 лет из Каховского района, обследован с подозрением на COVID-19. Состояние средней тяжести, в подключении к аппарату ИВЛ не нуждается. Женщина 46 лет из Скадовского района и женщина 37 лет с г. Каховка.
- 18:55 08 мая В Одесской области коронавирусом заболели более 120 медиков
- 18:50 08 мая В Кропивницком открыли символическое "Поле памяти”
- 18:33 08 мая В Украине могут разрешить работу кинотеатров с 1 июля
- 18:08 08 мая В САП сообщили о завершении следствия по делу о незаконном завладении имуществом Нацгвардии
- 17:59 08 мая В Сумской области предупредили хищение 80 миллионов гривен: подробности
- 17:38 08 мая В Херсонской области усилят карантин в населенных пунктах из-за вспышки COVID-19
- 16:15 08 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 мая Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
- 16:48 06 мая "Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
- 12:08 03 мая Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
- 14:18 04 мая Кабинет министров продлил карантин до 22 мая