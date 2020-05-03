В Одессе уже работают кафе, а люди гуляют без масок

Несмотря на лидирующие позиции по коронавирусу одесситы спокойно гуляют по городу

Фото: odessa.online

Несмотря на лидирующие позиции по коронавирусу одесситы спокойно гуляют по городу

Сегодня, 3 мая, в Одессе зафиксировали, как работают кафе и магазины, а люди гуляют без масок. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинскую правду.

Так, в курортном районе Одессы Аркадия люди несмотря на карантин массово вышли на прогулку, а некоторые кафе и небольшие магазины беспрепятственно работают.

Стоит отметить, что именно Одесская область по количеству больных за 2 мая стала лидером по Украине. Так, за сутки в области зарегистрировано 80 случаев COVID-19. Всего в Одесской области с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 409 больных.