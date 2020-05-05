На зарплаты медикам выделят дополнительные 11 млрд гривен

Дополнительно будут финансироваться экстренная медицинская помощь, лечение инфарктов и инсультов

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Дополнительно будут финансироваться экстренная медицинская помощь, лечение инфарктов и инсультов

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что будет инициировать увеличение финансирование медицинской системы вдвое – на уровне 6% ВВП в бюджете 2021 года. Сейчас на здравоохранение тратят примерно 3% ВВП.

Об этом он рассказал на брифинге в Минздаве, информирует RegioNews.

В условиях дефицита финансирования ни одна реформа не будет иметь успеха. Поэтому комитет здоровья нации настаивает на необходимости увеличения финансирования системы здравоохранения в следующем году вдвое - до 6% ВВП", - отметил Радуцкий.

Министр отметил, что правительство дополнительно найдет 11 млрд гривен на зарплаты медикам.

По его словам, процесс формирования Госбюджета 2021 года уже начался, поэтому комитет настаивает на пересмотре финансирования медицины.

Мы понимаем, как тяжело в условиях кризиса найти дополнительное финансирование, но медицина сегодня - это наш второй фронт. От ее эффективности зависит практически все в стране", - добавил он.

Радуцкий подчеркнул, что в 2020 году в условиях кризиса и пандемии приоритетным вопросом является сохранение медицинских кадров и медучреждений.

Напомним, по состоянию на 5 мая в Украине зафиксировано 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.