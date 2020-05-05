Минздрав не будет сворачивать медреформу

В правительстве уточнили, что хотят всего лишь исправить ошибки

Фото: Facebook Максим Степанов

В правительстве уточнили, что хотят всего лишь исправить ошибки

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что без пересмотра медреформы в Украине закроются 332 больницы. Без работы могут остаться 50 тысяч медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил также, что, пересматривая медреформу, Кабмин не отказывается от изменений в отрасли. Министр пояснил, что собирается устранить допущенные предшественниками ошибки. Инициатором изменений стал президент Украины Владимир Зеленский.

С 11 мая правительство обещает начать масштабную экспертизу медицинской инфраструктуры. В это же время должны начать разработку государственных стандартов оказания помощи. Как пояснил Степанов, все это необходимо для того, чтобы сформировать объективный уровень тарифов на медобслуживание, что и будет определять бюджет.

При этом заказывать услуги по-прежнему будет Национальная служба здоровья, которая является закупщиком и своеобразным страховым агентом населения.

Отметим, с 1 июня Минздрав пообещал расширить ассортимент бесплатных медицинских услуг, включив в него первичную медпомощь, четыре пакета для лечения COVID-19, экстренную помощь, помощь при остром инфаркте миокарда и остром мозговом инсульте в стационарных условиях.

Напомним, перед этим в правительстве инициировали увеличение бюджета на оплату труда медработников на 11 млрд гривен.