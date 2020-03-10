В Украине работают над внедрением электронного голосования на выборах
Об этом сообщается на странице Минцифры в Facebook, передает RegioNews.
"Мы работаем над тем, чтобы ввести электронное голосование на выборах. На прошлой неделе народные депутаты комитетов по цифровой трансформации и по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, ЦВК и Минцифры на совместном совещании обсуждали будущий законопроект об электронном голосовании", - сообщили в министерстве.
Чиновники отмечают, что у ведомства уже есть исследование, которое подтверждает целесообразность внедрения новых избирательных технологий от USAID Ukraine - USAID Украины и UK aid.
Кроме того, есть рабочая группа, которая работает над будущим законопроектом, и концепцией пилотного э-голосования на избирательных участках.
В ведомстве добавили, что на местных выборах, которые должны состояться 25 октября 2020, полноценного э-голосования еще не будет.
Напомним, ЦИК не будет допускать к участию в местных выборах 2020 года партии, в списках которых не будут соблюдены все гендерные квоты.
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