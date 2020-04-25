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25 апреля 2020, 18:31 35

Пособие по безработице теперь можно оформить онлайн

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25 апреля 2020, 18:31 35
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Отныне на онлайн-портале государственных услуг "Дія" появилась новая электронная услуга по регистрации и оформлению выплат пособия по безработице
Отныне на онлайн-портале государственных услуг "Дія" появилась новая электронная услуга по регистрации и оформлению выплат пособия по безработице

Правительство Украины поддержал запуск экспериментального проекта оформления статуса безработного и получения пособия по безработице онлайн через портал "Дія", сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает RegioNews.

"Теперь, чтобы оформить статус безработного, необходимо авторизоваться на портале "Дія”, выбрать соответствующую услугу и заполнить анкету и прикрепить определенный перечень документов", - сообщается на странице Шмыгаля в соцсети Facebook.

По словам премьера, эта процедура займет около 10 минут, а срок рассмотрения заявок в центре занятости не должна превысить один рабочий день.

Также он добавляет, что извещения о результат обработанной заявки придет на электронную почту, смс-сообщением на телефон, а также будет доступен в личном кабинете пользователя на портале "Дія".

Как сообщалось ранее, мобильное приложение государственных онлайн-услуг "Дія" запустило сервис для малого и среднего бизнеса - национальную онлайн-платформу "Дія.Бізнес".


Дія безработица Украина премьер Денис Шмыгаль
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