На Донбассе двое украинских воинов получили ранения - штаб ООС
Военные формирования РФ 23 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook, передает RegioNews.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Авдеевка, Богдановка, Гнутово, Старогнатовка, Пески, Каменка, Марьинка, Хутор Вильный, Орехово, Крымское, Новоалександровка.
По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного боевика и не менее двух ранили.
"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Широкино и Богдановки. В ответ на нарушение наши воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - сообщили в штабе ООС.
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