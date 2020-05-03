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03 мая 2020, 10:38 8

На Донбассе двое украинских воинов получили ранения - штаб ООС

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03 мая 2020, 10:38 8
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Фото: mil.gov.ua
Боевики РФ продолжают использовать запрещенное Минскими договоренностями вооружение

Военные формирования РФ 23 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook, передает RegioNews.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Авдеевка, Богдановка, Гнутово, Старогнатовка, Пески, Каменка, Марьинка, Хутор Вильный, Орехово, Крымское, Новоалександровка.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного боевика и не менее двух ранили.

"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Широкино и Богдановки. В ответ на нарушение наши воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - сообщили в штабе ООС.


Донбасс ООС военные обстрелы ранение
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