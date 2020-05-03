На Донбассе двое украинских воинов получили ранения - штаб ООС

Боевики РФ продолжают использовать запрещенное Минскими договоренностями вооружение

Фото: mil.gov.ua

Боевики РФ продолжают использовать запрещенное Минскими договоренностями вооружение

Военные формирования РФ 23 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook, передает RegioNews.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Авдеевка, Богдановка, Гнутово, Старогнатовка, Пески, Каменка, Марьинка, Хутор Вильный, Орехово, Крымское, Новоалександровка.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного боевика и не менее двух ранили.