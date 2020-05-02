На Донбассе оккупанты применили гранаты, есть жертвы

Вблизи села Гнутово Донецкой областу российские оккупанты сбросили с беспилотного летательного аппарата гранату, которая травмировала украинского бойца

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Вблизи села Гнутово Донецкой областу российские оккупанты сбросили с беспилотного летательного аппарата гранату, которая травмировала украинского бойца

Об этом сообщил прессцентр штаба ООС передают RegioNews.

"Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказали надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, что за минувшие сутки российские кадровые военные на Донбассе и подконтрольные им местные боевики 24 раза обстреляли бойцов ВСУ из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.