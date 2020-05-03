ООС: трое украинских военных получили боевые травмы
Сегодня, 3 мая, по украинским защитникам стреляли из минометов калибра 82 мм. Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих ООС получили боевые травмы. Об этом сообщает прессцентр Операции Объединенных Сил, передает RegioNews.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг обстреливал наши позиции неподалеку Широкиного, и Пищевика.
По окрестностях Богдановки захватчики вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Для пресечения преступной деятельности подразделения Объединенных сил давали противнику результативную и мотивированный ответ. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.
Два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север". Здесь по защитникам Орехового вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окрестности Крымского.
"В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Об'объединенных сил получили боевые травмы", - отметили в ведомстве.
- 19:22 03 мая В Одессе уже работают кафе, а люди гуляют без масок
- 18:43 03 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:38 03 мая За сутки от коронавируса умерли двое харьковчан
- 18:16 03 мая ООС: трое украинских военных получили боевые травмы
- 17:36 03 мая В Украину в течение суток авиарейсами вернулось более 550 человек
- 16:58 03 мая В детском доме под Киевом зафиксировали COVID-19
- 18:43 03 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:58 30 апреля В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
- 15:36 28 апреля На банки возложили фискальные функции: будут отслеживать денежные переводы
- 15:07 28 апреля Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
- 12:50 27 апреля Кличко уволил своего заместителя за избиение полицейского
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода