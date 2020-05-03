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03 мая 2020, 18:16 11

ООС: трое украинских военных получили боевые травмы

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03 мая 2020, 18:16 11
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Боевики вблизи Орехового обстреляли из минометов позиции Вооруженных Сил
Фото: Министерство обороны Украины
Боевики вблизи Орехового обстреляли из минометов позиции Вооруженных Сил

Сегодня, 3 мая, по украинским защитникам стреляли из минометов калибра 82 мм. Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих ООС получили боевые травмы. Об этом сообщает прессцентр Операции Объединенных Сил, передает RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг обстреливал наши позиции неподалеку Широкиного, и Пищевика.

По окрестностях Богдановки захватчики вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Для пресечения преступной деятельности подразделения Объединенных сил давали противнику результативную и мотивированный ответ. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север". Здесь по защитникам Орехового вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окрестности Крымского.

"В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Об'объединенных сил получили боевые травмы", - отметили в ведомстве.


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