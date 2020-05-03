Легкомысленное отношение к карантину: в Одесской области за сутки коронавирус диагностировали у 80 людей

Власть Одесской области уверена, что причина большого количества больных – безответственное отношение к карантину и пренебрежение санитарными правилами

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Власть Одесской области уверена, что причина большого количества больных – безответственное отношение к карантину и пренебрежение санитарными правилами

В Одесской области за сутки подтвержден коронавирус еще у 80 человек. Об этом глава ОГА Максим Куцый написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По состоянию на 9:30 3 мая в области всего зафиксировано 409 случаев заболевания.

"Самые масштабные вспышки зафиксированы там, где население и местная власть легкомысленно относились к карантину и не серьезно воспринимали угрозу эпидемии", - написал Куцый.

Подольск — 178 случаев (55 за сутки).

Одесса — 78 случаев (2 за сутки);

Беляевский район — 53 случая (11 за сутки);

Напомним, что вспышку болезни зафиксировали в Подольске. В городе работают эксперты медицины катастроф для контроля за ситуацией.

Сам глава ОГА отметил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям неоднократно обращала внимание местной власти Подольска на необходимость усиления карантина и санитарных мер, чтобы обезопасить людей от угрозы.

"Таких последствий можно избежать — нужно только строго соблюдать карантин и не спешить с преждевременным снятием ограничений. Сознание и ответственность спасают жизни. Берегите себя", - добавил глава области.

Так, за последние сутки в Украине зафиксировали 502 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.