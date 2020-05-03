10:12  03 мая
В Украине зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19
10:38  03 мая
На Донбассе двое украинских воинов получили ранения - штаб ООС
13:14  02 мая
Минздрав пообещал разобраться, почему врачи не получают доплаты
UA | RU
UA | RU
03 мая 2020, 13:17 23

Легкомысленное отношение к карантину: в Одесской области за сутки коронавирус диагностировали у 80 людей

Читайте також
українською мовою
03 мая 2020, 13:17 23
Читайте також українською мовою
Власть Одесской области уверена, что причина большого количества больных – безответственное отношение к карантину и пренебрежение санитарными правилами
Фото: pexels
Власть Одесской области уверена, что причина большого количества больных – безответственное отношение к карантину и пренебрежение санитарными правилами

В Одесской области за сутки подтвержден коронавирус еще у 80 человек. Об этом глава ОГА Максим Куцый написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По состоянию на 9:30 3 мая в области всего зафиксировано 409 случаев заболевания.

"Самые масштабные вспышки зафиксированы там, где население и местная власть легкомысленно относились к карантину и не серьезно воспринимали угрозу эпидемии", - написал Куцый.

Подольск — 178 случаев (55 за сутки).

Одесса — 78 случаев (2 за сутки);

Беляевский район — 53 случая (11 за сутки);

Напомним, что вспышку болезни зафиксировали в Подольске. В городе работают эксперты медицины катастроф для контроля за ситуацией.

Сам глава ОГА отметил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям неоднократно обращала внимание местной власти Подольска на необходимость усиления карантина и санитарных мер, чтобы обезопасить людей от угрозы.

"Таких последствий можно избежать — нужно только строго соблюдать карантин и не спешить с преждевременным снятием ограничений. Сознание и ответственность спасают жизни. Берегите себя", - добавил глава области.

Так, за последние сутки в Украине зафиксировали 502 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.


коронавирус Одесса карантин COVID-19 Максим Куцый
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
03 мая 2020, 14:06
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Зампрокурора Николаевщины Божило отправили в Днепр. Филатов следующий?
26 апреля 2020, 12:30
В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
30 апреля 2020, 11:58
Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
28 апреля 2020, 15:07
Кличко уволил своего заместителя за избиение полицейского
27 апреля 2020, 12:50
Последние Популярные
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Ирина Медушевская
Все блоги »
Ровенская область: Порошенко сделал ставку на журналиста
03 мая 2020, 15:00
Казус Садового: как во Львове депутаты взбунтовались против мэра
01 мая 2020, 14:00
Все публикации »
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Все видео »
Анатолий Бондаренко
Городской голова Черкасс
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Все досье »