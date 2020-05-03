Легковажне ставлення до карантину: на Одещині за добу коронавірус діагностували у 80 людей
На Одещині за добу підтверджено коронавірус ще у 80 осіб. Про це очільник ОДА Максим Куций написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.
Станом на 9:30 3 травня в області всього зафіксовано 409 випадків захворювання.
"Найбільші спалахи зафіксовані там, де населення й місцева влада легковажно ставилися до карантину та не серйозно сприймали загрозу епідемії", - написав Куций.
Подільськ — 178 випадків (55 за добу).
Одеса — 78 випадків (2 за добу);
Біляівський район — 53 випадки (11 за добу);
Нагадаємо, що спалах хвороби виявили у Подільську. У місті працюють експерти медицини катастроф для контролю за ситуацією.
Сам голова ОДА заначив, що комісія з надзвичайних ситуацій неодноразово звертала увагу місцевої влади Подільська на необхідності посилення карантину та санітарних заходів, аби убезпечити людей від загрози.
"Таких наслідків можна уникнути — треба лише суворо дотримуватися карантину та не поспішати з передчасним зняттям обмежень. Свідомість та відповідальність рятують життя. Бережіть себе", - додав очільник області.
Так, за останню добу в Україні зафіксували 502 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
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