Легковажне ставлення до карантину: на Одещині за добу коронавірус діагностували у 80 людей

Влада Одеської області впевнена, що причина великої кількості хворих – безвідповідальне ставлення до карантину та нехтування санітарними правилами

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Влада Одеської області впевнена, що причина великої кількості хворих – безвідповідальне ставлення до карантину та нехтування санітарними правилами

На Одещині за добу підтверджено коронавірус ще у 80 осіб. Про це очільник ОДА Максим Куций написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Станом на 9:30 3 травня в області всього зафіксовано 409 випадків захворювання.

"Найбільші спалахи зафіксовані там, де населення й місцева влада легковажно ставилися до карантину та не серйозно сприймали загрозу епідемії", - написав Куций.

Подільськ — 178 випадків (55 за добу).

Одеса — 78 випадків (2 за добу);

Біляівський район — 53 випадки (11 за добу);

Нагадаємо, що спалах хвороби виявили у Подільську. У місті працюють експерти медицини катастроф для контролю за ситуацією.

Сам голова ОДА заначив, що комісія з надзвичайних ситуацій неодноразово звертала увагу місцевої влади Подільська на необхідності посилення карантину та санітарних заходів, аби убезпечити людей від загрози.

"Таких наслідків можна уникнути — треба лише суворо дотримуватися карантину та не поспішати з передчасним зняттям обмежень. Свідомість та відповідальність рятують життя. Бережіть себе", - додав очільник області.

Так, за останню добу в Україні зафіксували 502 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.