Торговля во время карантина: как рынки на юге Украины готовятся к открытию

Рынки могут работать только после получения соответствующего решения о соблюдении противоэпидемических требований

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Рынки могут работать только после получения соответствующего решения о соблюдении противоэпидемических требований

В разных регионах Украины местная власть активно начала подготовку к открытию рынков. По решению комиссии ТЭБ и ЧС, на рынках проверяют санитарные нормы . Работа ведется совместно с Госпотребслужбой и Нацполицией. Корреспондент RegioNews промониторил ситуацию на юге страны и узнал, как проходит подготовка.

Напомним, что Кабминет министров во время заседания 29 апреля разрешил работу продовольственных рынков в Украине 1 мая в условиях карантина.

По состоянию на 29 апреля на территории Херсонской области насчитывается 37 агропродовольственных рынков, 10 из которых – на территории Херсона. Сейчас в области работает только оптовый рынок "Нежданна" в Великих Копанях

Во время сегодняшнего брифинга заместитель главы Херсонской ОГА Вадим Чабан рассказал, что в области всего 2 рынка полностью готовы к работе. Однако к концу дня могут появиться еще несколько продовольственных рынков, которые проверят и признают годными к функционированию.

Онлайн-брифинг относительно мероприятий по противодействию распространению коронавірусної инфекции от 29.04.2020 . Спикеры: Руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, заместитель председателя ОГА Вадим Чабан; Директор Департамента здравоохранения Виктор Короленко. Опубликовано Херсонская областная государственная администрация Среда, 29 апреля 2020 г.

А вот мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что администрации рынков только готовятся к открытию: закупают бесконтактные термометры, дезинфекторы и чертят линии для соблюдения дистанции среди покупателей.

Об этом Сенкевич рассказал сегодня, 29 апреля, пишут НикВести. Также мэр добавил, что отдельно рассматривается вопрос открытия павильонов по торговле м'ясом.

"В принципе, разговор у нас остановился на одном: как будут работать павильоны по торговле мясом. Нюансы связаны с Госпотребслужбой, которая проверяет в лаборатории качество этого мяса. Мы связались с ними в телефонном режиме и они сообщили, что как только будет решение о снятии ограничения работы рынков на областной комиссии ТБНС и городская комиссия примет свое решение — после этого они готовы запускать торговлю мясом", - добавил мэр Николаева..

Тем временем в двух городах Запорожской области: Энергодаре и Мелитополе, еще накануне приняли решение открыть продовольственные рынки.

Уже сегодня начали работать продовольственные рынки в Мелитополе. Напомним, об этом стало известна во время заседания городской комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили на сайте мэрии Энергодара, местный оперативный штаб по ликвидации ЧС, связанной с COVID-19, принял решение разрешить работу торговому центру "Меркурий 5" и рынку "Радужный".

Там разрешили торговать средствами личной гигиены, средствами индивидуальной защиты, семенами, рассадой, саженцами и продуктами питания. Остальные товары продавать запрещено.

В Одессе на карантин закрыли рынки не сразу, а после возмущений в Офисе президента. "Привозу" пригрозили уголовным производством за работу. Не соблюдали карантинное закрытие и много других рынков, среди которых и "7 километр". Какая там сейчас ситуация в мэрии не комментируют.

Как сообщает издание Vgorode, 26 апреля центральный вход на "Новом рынке" штурмовали около сотни предпринимателей. После протеста продавцам продуктов разрешили торговлю в м'ясном корпусе, но в масках и соблюдая дистанцию.

Агропромышленные рынки в Днепропетровской области должны начать работу уже к концу недели. Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник.

В Днепре рынки уже частично заработали. Так, на "Янтарном" закрыты центральные ворота и работают не все торговые павильоны, но доступ к продуктовых рядах есть, сообщает издание Vgorode. На "Образцовом" лишь несколько продавцов торгуют овощами и фруктами. Большой рынок "Березинский" также частично работает. Часть рынка с одеждой - закрыта и центральный вход закрыт. Но с другой стороны можно попасть на территорию, где продают различные продукты.