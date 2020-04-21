Крупнейшему на юге Украины оптовому овощному рынку разрешили работать
Об этом в Facebook сообщил глава Олешковской районного совета Павел Потоцкий, передает RegioNews.
По информации Херсонской ОГА, решение открыть рынок было принято на региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В то же время, руководство рынка должно обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. В случае ухудшения санитарно-эпидемической ситуации, связанной с выявлением случаев заболевания COVID-19 на территории, работа рынка будет приостановлена.
Стоит отметить, что на сайте рынка также прописаны правила работы.
В то же время президент Владимир Зеленский поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку инициировать ускорение закрытия рынков так как в некоторых регионах страны они все еще работают.
По информации пресс-службы главы государства, руководитель ОП Андрей Ермак провел в субботу совещание по борьбе с пожарами на территории Житомирской и Киевской областей и обеспечению выполнения требований карантина во время празднования Пасхи.
"Отдельно участники совещания обсудили вопросы ускорения выполнения решения о закрытии рынков, ведь в четырех областях Украины некоторые рынки частично продолжают работать", - сообщает пресс-служба.
В Херсонской области за последние сутки заражения коронавируса лабораторно подтверждено в 3 подростков с одной многодетной семьи из поселка Днепряне: девушек 14, 15 и 16 лет. В этой семье уже есть больной, заразился от отца, который с COVID-19 находится в областной инфекционной больницы в Херсоне. По состоянию на 20 апреля в Херсонской области 70 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.
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