В Мелитополе решили открыть продовольственные рынки
В Запорожской области в городе Мелитополь на заседании комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций решили открыть все продовольственные рынки в городе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины от Мелитопольского округа Сергей Минько, передает RegioNews.
На заседании комиссии выступил секретарь горсовета Роман Романов и зачитал обращение нардепа с просьбой открыть рынки на территории Мелитополя при условии соблюдения всех карантинных мер. Члены комиссии поддержали это решение единогласно.
Уважаемые мелитопольцы! Хочу проинформировать о важном и позитивном событии для нашего края. С завтрашнего дня...Опубліковано Сергієм Міньком Вівторок, 28 квітня 2020 р.
Отметим, что по информации Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки в области зарегистрировано 4 лабораторно подтвержденных случаев, все в Запорожье. Выздоровели 6 человек. Летальные случаи не регистрировались. В общем в области зарегистрировано 208 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе 25 — среди детей и 35 — среди медицинских работников.
Запорожье — 132, Бердянск — 5, Мелитополь — 32, Энергодар — 13 Токмак — 3, Мелитопольский р-н 8, Запорожский — 4, Ореховский — 4, Пологовский — 1, Новониколаевский р-н — 1, К-Днепровский — 1, Васильевский — 2, Акимовский — 1, Михайловский — 1.
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