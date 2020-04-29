Торгівля під час карантину: як ринки на півдні України готуються до відкриття

Ринки можуть працювати тільки після отримання рішення відповідного про дотримання протиепідемічних вимог

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Ринки можуть працювати тільки після отримання рішення відповідного про дотримання протиепідемічних вимог

В різних регіонах України місцева влада активно розпочала підготовку до відкриття ринків. На виконання рішення комісії ТЕБ та НС ведеться робота разом з Держпродспоживслужбою, Нацполіцією з обстеження ринків на предмет можливості їх експлуатації відповідно до санітарних вимог. Кореспондент RegioNews промоніторив ситуацію на півдні країни та дізнався, як проходить підготовка.

Нагадаємо, що Кабмінет міністрів під час засідання 29 квітня дозволив роботу продовольчих ринків в Україні 1 травня в умовах карантину.

Станом на 29 квітня на території Херсонської області обліковується 37 агропродовольчих ринків, 10 з яких – на території Херсона. Наразі в області працює лише гуртовий ринок "Нежданна" у Великих Копанях

Під час сьогоднішнього брифінгу заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан розповів, що в області всього 2 ринки повністю готові до роботи. Однак всі активно розпочали підготовку, тому до кінця дня можуть з'явитися ще кілька продовольчих ринків, які перевірять й визнають придатними до функціонування.

Онлайн-брифінг щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції від 29.04.2020 . Спікери: Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступник голови ОДА Вадим Чабан; Директор Департаменту здоров’я Віктор Короленко. Опубліковано Херсонська обласна державна адміністрація Середа, 29 квітня 2020 р.

А ось у Миколаєві мер Олександр Сенкевич заявив, що адміністрації ринків тільки готуються до відкриття: закуповують безконтактні термометри, дезінфектори і креслять лінії для дотримання дистанції серед покупців.

Про це Сєнкевич розповів сьогодні, 29 квітня, пишуть НикВести. Також мер додав, що окремо розглядається питання відкриття павільйонів з торгівлі м'ясом.

"В принципі, розмова у нас зупинилася на одному: як працюватимуть павільйони з торгівлі м'ясом. Нюанси пов'язані з Держспоживслужбою, яка перевіряє в лабораторії якість цього м'яса. Ми зв'язалися з ними в телефонному режимі і вони повідомили, що як тільки буде рішення про зняття обмеження роботи ринків на обласної комісії ТБНС і міська комісія ухвалить своє рішення - після цього вони готові запускати торгівлю м'ясом", - додав мер Миколаєва..

Тим часом у двох містах Запорізької області: Енергодарі і Мелітополі, ще напередодні ухвалили рішення відкрити продовольчі ринки.

Вже сьогодні почали працювати продовольчі ринки в Мелітополі. Нагадаємо, що про це стало відома під час засідання міської комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомили на сайті мерії Енергодара, місцевий оперативний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної з виникненням на території Запорізької області COVID-19, ухвалив рішення дозволити роботу торговому центру "Меркурій 5" і ринку "Райдужний".

Там дозволили торгувати засобами особистої гігієни, засобами індивідуального захисту, насінням, розсадою, саджанцями та продуктами харчування. Решту товарів продавати заборонено.

В Одесі на карантин закрили ринки не відразу, а після збурень в Офісі президента. "Привозу" пригрозили кримінальним провадженням за роботу. Не дотримувалися карантинного закриття і багато інших ринків, серед яких і "7 Кілометр". Яка наразі там ситуація в мерії не коментують.

Як повідомляє видання Vgorode, 26 квітня центральний вхід на "Новому ринку" штурмували близько сотні підприємців. Після протесту продавцям продуктів дозволили торгівлю в м'ясному корпусі в масках і дотримуючись дистанцію.

Агропромислові ринки в Дніпропетровській області повинні розпочати роботу вже до кінця тижня. Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник.

В Дніпрі ринки вже частково запрацювали. Так, на "Янтарному" закриті центральні ворота і працюють не всі торгові павільйони, але доступ до продуктових рядах є, повідомляє видання Vgorode. На "Образцовому" лише декілька продавців торгують овочами та фруктами. Великий ринок "Березинський" також частково працює. Частина ринку з одягом - закрита і центральний вхід закритий. Але з іншого боку можна потрапити на територію, де продають продукти харчування.