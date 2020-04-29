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Коронавирус в Украине: 9866 больных, зафиксировано 456 новых случаев
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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
29 апреля 2020, 11:56 4

В Луганске из-за коронавируса закрыли подстанцию "скорой”

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29 апреля 2020, 11:56 4
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В оккупированном российскими военными Луганске подстанцию "скорой помощи” закрыли после того, как COVID-19 инфицировались 12 сотрудников
Фото: Pixabay
В оккупированном российскими военными Луганске подстанцию "скорой помощи” закрыли после того, как COVID-19 инфицировались 12 сотрудников

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Донбасс.Реалии”.

Это - подстанция №4, которая обслуживала Каменобродский и Ленинский районы города. У 12 из 20 сотрудников лабораторно обнаружили коронавирусную инфекцию. Первым заболел врач, который выезжал на вызов к горожанину, у которого 4 дня держалась высокая температура.

Сейчас всех медиков, которые заразились, госпитализировали. Зато оккупационная администрация и подконтрольные сепаратистам СМИ не освещают этот случай. Говорят лишь о 119 COVID-положительных в ОРЛО.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 456 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 33 у детей и 133 у медицинских работников. Госпитализировано в учреждения здравоохранения 113 человек. Поправились за сутки 111 человек, умерли 11 человек.

Как писали RegioNews ранее, в Луганской области трое больных COVID-19 по состоянию на 23 апреля преодолели недуг.


коронавирус медики ЛНР Луганская область
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