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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
29 квітня 2020, 12:59 5

У Києво-Печерській лаврі зафіксували нові випадки коронавірусу

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29 квітня 2020, 12:59 5
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За добу у столиці захворіли 43 особи
Фото: КМДА
За добу у столиці захворіли 43 особи

Станом на 29 квітня у Києві кількість хворих коронавірусом зросла до 1341 особи, упродовж доби лабораторно підтвердили наявність COVID-19 у 43 осіб.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, серед них п'ятеро лікарів, а також двоє монахів Києво-Печерської Лаври. Одна людина померла.

Захворіли 21 жінка віком від 25 до 60 років, 20 чоловіків віком від 20 до 66 років, і двоє дітей віком 9 та 12 років.

До лікарень міста 17 пацієнтів потрапили до лікарень, решта перебувають на самоізоляції під контролем медиків.

За минулу добу одужали п'ятеро киян, загалом у столиці подолали вірус 69 людей.

Найбільше хворих за добу виявили у Дарницькому районі (9 осіб). По 6 випадків зафіксували в Печерському, Солом’янському та Дніпровському районах. По 4 випадки захворювання підтвердили у Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах столиці, і 2 особи захворіли в Подільському районі.

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Нагадаємо, 29 квітня в Україні зафіксовано вже 9866 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19.


Київ коронавірус карантин брифінг медицина
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