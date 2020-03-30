Дело Гандзюк: Левину продлили арест, расследование обещают довести до конца

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование нападений на Екатерину Гандзюк будет доведено до конца и не потеряет темпа

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование нападений на Екатерину Гандзюк будет доведено до конца и не потеряет темпа

Как передает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора, об этом она сказала во время встречи с руководством Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для парламентского контроля над расследованиями нападений на Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.

Одновременно генпрокурор представила нового заместителя Алексея Симоненко, которого включили в состав группы прокуроров, которые контролируют расследование этого уголовного производства.

"Расследование дела Екатерины Гандзюк будет доведено до конца и не потеряет темпа - это наша принципиальная позиция. В уголовном производстве сменился куратор - это мой заместитель Алексей Симоненко. Однако группа прокуроров и группа следователей СБУ остаются те же, которые совершили прорыв в следствии. Все настроены на реальный результат и направление обвинительных актов в суд. В то же время мы открыты и приветствуем парламентский контроль и контроль общественности, и нам будет о чем отчитываться и в дальнейшем. Наша задача действовать в рамках закона, чтобы как можно быстрее установить истину и наказать всех виновных", - сказала она.

В то же время Алексей Симоненко подчеркнул, что предпримет все меры как прокурор в уголовном производстве и как руководитель органа прокуратуры, который наделен координационными полномочиями, и проинформировал о последних новостях производства.

"Сегодня следственным судьей Печерского районного суда г. Киева продлен срок меры пресечения одному из подозреваемых, которого ранее экстрадировали из Республики Болгария в Украину. Он останется под стражей до 28 мая 2020 года", - уточнил он.

В свою очередь, прокуроры и следователи рассказали парламентариям о состоянии досудебного расследования с соблюдением требований уголовного процессуального закона.

Как отмечается, также судом продлен срок досудебного расследования в уголовном производстве до 29 июля 2020 года. Поэтому сейчас продолжается работа относительно его завершения и направления обвинительного акта в суд.

Напомним, 27 марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова устранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

17 марта суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина.