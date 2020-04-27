В Кировоградской области коронавирусом заразился 5-летний ребенок

Неспокойно прошли сутки в Кропивницком и Кировоградской области: там зафиксировали новый случай смерти от коронавируса и подтвердили COVID-19 у ребенка

Фото: Pixabay

Неспокойно прошли сутки в Кропивницком и Кировоградской области: там зафиксировали новый случай смерти от коронавируса и подтвердили COVID-19 у ребенка

Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь на личной Facebook-странице, передают RegioNews. За 26 апреля медики обнаружили 14 новых случаев атипичной пневмонии у жителей Кропивницкого. Среди них - 5-летняя девочка и двое медработников: 27-летняя медсестра из Центральной городской больницы и 54-летний врач из областной больницы. Также стало известно о новой смерти от атипичной пневмонии. В Центральной городской больнице в Кропивницком умерла 70-летняя женщина. Всего по состоянию на 27 апреля в Кировоградской области подтверждено 337 случаев заболевания коронавирусом. 54 человека выздоровели, 17 человек умерли. Напомним, что за минувшие сутки зафиксировано 392 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе 28 случаев у детей и 73 у медицинских работников. Госпитализировано в учреждения здравоохранения 82 человека. Поправились за сутки 24 человека. Умерли 11 человек. Как писали RegioNews ранее, 23 апреля Кировоградская область установила антирекорд - за сутки там выявили 25 COVID-позитивных украинцев.

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