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ВОЗ: выздоровление от Covid-19 не гарантирует иммунитета
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25 апреля 2020, 15:39 14

ВОЗ: выздоровление от Covid-19 не гарантирует иммунитета

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25 апреля 2020, 15:39 14
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Проходит 3-4 дня, прежде чем в организме человека появляются антитела, способные бороться с COVID-19
Проходит 3-4 дня, прежде чем в организме человека появляются антитела, способные бороться с COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что наличие антител в организме к COVID-19 не гарантирует, что у человека будет иммунитет против болезни, передает RegioNews со ссылкой на The Guardian.

"На этом этапе пандемии пока недостаточно данных об эффективности иммунитета с антителами", - заявили в организации.

Глава подразделения ВОЗ по новых болезней и зоонозных инфекций Мария Ван Керхов говорит, что надежды на прекращение пандемии после того, как переболеет коронавирусом какая-то часть населения, бесполезны.

"Немало стран предлагают использовать быстрые диагностические серологические тесты, чтобы иметь возможность получить то, что, по их мнению, будет степени иммунитета... Пока у нас нет доказательств того, что использование серологического теста может показать, что человек имеет иммунитет или защищена от повторного заражения", – сказала Ван Херхов.

В ВОЗ призвали людей, которые считают, что имеют иммунитет к коронавирус, поскольку уже переболели им, не игнорировать рекомендаций в области общественного здравоохранения'я.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что все данные свидетельствуют о том, что новый коронавирус возник у летучих мышей в Китае в конце прошлого года.


коронавирус ВОЗ болезнь ученые
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