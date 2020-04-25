ВОЗ: выздоровление от Covid-19 не гарантирует иммунитета
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что наличие антител в организме к COVID-19 не гарантирует, что у человека будет иммунитет против болезни, передает RegioNews со ссылкой на The Guardian.
"На этом этапе пандемии пока недостаточно данных об эффективности иммунитета с антителами", - заявили в организации.
Глава подразделения ВОЗ по новых болезней и зоонозных инфекций Мария Ван Керхов говорит, что надежды на прекращение пандемии после того, как переболеет коронавирусом какая-то часть населения, бесполезны.
"Немало стран предлагают использовать быстрые диагностические серологические тесты, чтобы иметь возможность получить то, что, по их мнению, будет степени иммунитета... Пока у нас нет доказательств того, что использование серологического теста может показать, что человек имеет иммунитет или защищена от повторного заражения", – сказала Ван Херхов.
В ВОЗ призвали людей, которые считают, что имеют иммунитет к коронавирус, поскольку уже переболели им, не игнорировать рекомендаций в области общественного здравоохранения'я.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что все данные свидетельствуют о том, что новый коронавирус возник у летучих мышей в Китае в конце прошлого года.
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