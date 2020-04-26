Спасатели предупреждают о сильном ветре и дожде: на Закарпатье обесточены 11 сел

Сегодня, 26 апреля по всей Украине объявили желтый уровень опасности из-за сильных порывов ветра

ФОТО: ГСЧС Украины

Сегодня, 26 апреля по всей Украине объявили желтый уровень опасности из-за сильных порывов ветра

Об этом сообщили в ГСЧС, пишет Regionews.

"По данным Гидрометцентра, в течение суток 26 апреля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

В связи с этим украинцев призвали по возможности не выходить из дома, не ходить под линиями электропередач, рекламными баннерами и щитами, а также по возможности не ходить возле деревьев и не парковать возле них автомобили.

В то же время вследствие оттепели и осадков в высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Вчера 25 апреля сильный порывистый ветер и дождь повлекли за собой обесточивание 11 населенных пунктов в четырех районах Закарпатской области.

Обесточивание произошло в результате падения деревьев. Без электроэнергии остались 11 населенных пунктов в Хустском, Береговском, Виноградовском и Великоберезнянском районах.

Кроме того, ветер повалил 8 деревьев на автодороги в Береговском, Свалявском, Иршавском районах и городе Мукачево.

По предварительной информации, деревья распилили и вывезли с мест их падения. Транспортное движение обеспечено, пострадавших нет.