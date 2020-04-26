15:32  26 апреля
Мэр Днепра заступился за своего коллегу из Покровска Александра Шаповала
13:10  26 апреля
В Чернобыль приехал Владимир Зеленский
13:30  26 апреля
В Киеве преступная группа продавала детей за границу
UA | RU
UA | RU
26 апреля 2020, 10:47 25

Сегодня 34-я годовщина Чернобыльской трагедии: погибших чтят онлайн

Читайте також
українською мовою
26 апреля 2020, 10:47 25
Читайте також українською мовою
Международная акция-флешмоб "Chornobyl.34. Зажги свою свечу", посвященная годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, происходит онлайн
Фото: Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»
Международная акция-флешмоб "Chornobyl.34. Зажги свою свечу", посвященная годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, происходит онлайн

Об этом накануне сообщили организаторы акции в Facebook, пишет RegioNews.

"В этом году акция-флешмоб "Chornobyl.34. Зажги свою свечу" будет особенной, ведь она пройдет полностью онлайн. 26 апреля 2020 года в 1.23 ночи мы зажжем 34 свечи в сек. Дитятки - в месте, которое все посетители Чернобыля знают как своеобразный "портал" в Зону отчуждения. На странице акции мы будем транслировать это вживую", - говорится в сообщении.

По словам председателя общественного совета при Государственном агентстве по управлению Зоной отчуждения Александра Сироты, в этом году официальные мероприятия в Зоне отчуждения не будут проводиться в связи с действием ограничительных мер из-за распространения коронавирус.

"Насколько мне известно, никаких официальных мероприятий не планируется", - сказал Сирота в интервью "Общественному телевидению".


Чернобыль АЭС погибшие трагедия памятник
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Похоже на диверсию: чернобыльская полиция аннулировала пропуски волонтерам
24 апреля 2020, 12:51
Киев снова попал в лидеры городов с самым грязным воздухом в мире
24 апреля 2020, 11:31
ГСЧС: в Чернобыльской зоне еще тлеют пни и остатки древесины
24 апреля 2020, 09:32
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
26 апреля 2020, 12:25
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Вспышка COVID-19 в Украине: в Минздраве назвали причину
19 апреля 2020, 16:20
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Наталья Стримовская
Олег Бегаль
Все блоги »
Карантинный сепаратизм: почему Кернес тратит миллиарды на зоопарк и не хочет доплачивать врачам
24 апреля 2020, 15:00
Предвыборный хайп в Ивано-Франковске, или Как Марцинкив ромов "паковал"
24 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »