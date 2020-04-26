Сегодня 34-я годовщина Чернобыльской трагедии: погибших чтят онлайн

Международная акция-флешмоб "Chornobyl.34. Зажги свою свечу", посвященная годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, происходит онлайн

Фото: Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»

Международная акция-флешмоб "Chornobyl.34. Зажги свою свечу", посвященная годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, происходит онлайн

Об этом накануне сообщили организаторы акции в Facebook, пишет RegioNews.

"В этом году акция-флешмоб "Chornobyl.34. Зажги свою свечу" будет особенной, ведь она пройдет полностью онлайн. 26 апреля 2020 года в 1.23 ночи мы зажжем 34 свечи в сек. Дитятки - в месте, которое все посетители Чернобыля знают как своеобразный "портал" в Зону отчуждения. На странице акции мы будем транслировать это вживую", - говорится в сообщении.

По словам председателя общественного совета при Государственном агентстве по управлению Зоной отчуждения Александра Сироты, в этом году официальные мероприятия в Зоне отчуждения не будут проводиться в связи с действием ограничительных мер из-за распространения коронавирус.

"Насколько мне известно, никаких официальных мероприятий не планируется", - сказал Сирота в интервью "Общественному телевидению".