В Обуховском районе продолжается ликвидация пожара травяного настила и камыша
Спасатели продолжают тушить пожары трав'деревянного настила и камыша в Обуховском районе Киева, сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
"25 апреля вблизи с. Старые Безрадичи Обуховского района возник пожар травяного настила и камыша на площади около 20 Га, с последующим распространением, в результате сильного ветра на здания”, - говорится в сообщении.
По состоянию на 17:30 продолжается тушение пожара. Огнем уничтожено 3 хозяйственные постройки и 2 дачных дома. Спасено 5 жилых домов. Угрозы распространения огня на жилой сектор нет.
К тушению привлечено 23 человека личного состава и 6 единиц техники ГСЧС. Жертв и пострадавших нет.
Как сообщалось ранее, 25 апреля новый пожар вспыхнул на Житомирщине вспыхнул. Тушили спасатели отдельные очаги травяного настила, лесной подстилки, пней и древесины.
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