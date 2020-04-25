В Обуховском районе продолжается ликвидация пожара травяного настила и камыша

Огнем уничтожено три хозяйственных строения и два дома

Фото: facebook: MNS.GOV.UA

Огнем уничтожено три хозяйственных строения и два дома

Спасатели продолжают тушить пожары трав'деревянного настила и камыша в Обуховском районе Киева, сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

"25 апреля вблизи с. Старые Безрадичи Обуховского района возник пожар травяного настила и камыша на площади около 20 Га, с последующим распространением, в результате сильного ветра на здания”, - говорится в сообщении.

По состоянию на 17:30 продолжается тушение пожара. Огнем уничтожено 3 хозяйственные постройки и 2 дачных дома. Спасено 5 жилых домов. Угрозы распространения огня на жилой сектор нет.

К тушению привлечено 23 человека личного состава и 6 единиц техники ГСЧС. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, 25 апреля новый пожар вспыхнул на Житомирщине вспыхнул. Тушили спасатели отдельные очаги травяного настила, лесной подстилки, пней и древесины.